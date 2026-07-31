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Išsiveržė Etnos ugnikalnis: pakilo dūmų stulpas, liejasi lava

2026 m. liepos 31 d. 16:50
Ketvirtadienį, po daugiau nei trijų savaičių ramybės periodo, išsiveržė Etnos ugnikalnis, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.
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Iš ugnikalnio kraterio pakilo didžiulis pelenų stulpas, nusėjęs pelenai Italijos Sicilijos salos Brontės miesto gatves.
Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai, tačiau, kaip ketvirtadienį teigė vietos valdžios institucijos, Katanijos tarptautinis oro uostas veikė įprasta tvarka.
Pasak interneto svetainės „Volcano Discovery“, iš ugnikalnio veržiasi lava, kuri šįryt apie 10 val. vietos laiku pasiekė apytikriai 1 700–1 750 m aukštį virš jūros lygio.
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Etnos ugnikalnisItalijaSicilija

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