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Skelbia Vilniaus ežerų temperatūrą: įspėja – čia maudytis negalima

2026 m. liepos 31 d. 14:12
Į Vilnių grįžtant vasariškai šilumai, kartu su oru šyla ir Vilniaus paplūdimių vanduo. Penktadienį mieste žadama net iki 30 laipsnių karščio, o dauguma vilniečių jau gali drąsiai leistis į ežerus – tiesa, ne visur, skelbia „Grinda“.
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Šiuo metu šilčiausią vandenį fiksuoja Salotės ežeras – jame termometras rodo 23 laipsnius.
Daugumoje kitų sostinės ežerų vanduo pasiekė 21 laipsnio ribą.
Palyginti su praėjusia savaite, tai reiškia 1–2 laipsnių šuolį: pokytis popieriuje atrodo nedidelis, bet įlipus į vandenį jau puikiai juntamas.
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Tuo metu Neries paplūdimiuose vanduo išlieka vėsesnis – apie 18 laipsnių, o šalčiausiai vanduo įšilęs Naujosios Vilnios paplūdimyje, kur siekia vos 17 laipsnių.
„Grinda“ taip pat nurodė, kad šiuo metu vis dar nerekomenduojama maudytis Naujosios Vilnios paplūdimyje – vandens kokybė čia neatitinka higienos reikalavimų. Visuose kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė gera, todėl maudytis juose saugu.
Vandens temperatūra Vilniaus paplūdimiuose:
  • 23 laipsniai – Salotės paplūdimyje
  • 21 laipsnis – Balsio (Žaliųjų ežerų), Tapelių I ir II, Balžio I ir II bei Dvarčionių paplūdimiuose
  • 20 laipsnių – Gilužio paplūdimyje
  • 18 laipsnių – Žirmūnų, Valakampių I ir II, Vingio parko, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose
  • 17 laipsnių – Naujosios Vilnios paplūdimyje
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