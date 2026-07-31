Skelbia Vilniaus ežerų temperatūrą: įspėja – čia maudytis negalima

Šiuo metu šilčiausią vandenį fiksuoja Salotės ežeras – jame termometras rodo 23 laipsnius.
Daugumoje kitų sostinės ežerų vanduo pasiekė 21 laipsnio ribą.
Palyginti su praėjusia savaite, tai reiškia 1–2 laipsnių šuolį: pokytis popieriuje atrodo nedidelis, bet įlipus į vandenį jau puikiai juntamas.
Susiję straipsniai
Tuo metu Neries paplūdimiuose vanduo išlieka vėsesnis – apie 18 laipsnių, o šalčiausiai vanduo įšilęs Naujosios Vilnios paplūdimyje, kur siekia vos 17 laipsnių.
„Grinda“ taip pat nurodė, kad šiuo metu vis dar nerekomenduojama maudytis Naujosios Vilnios paplūdimyje – vandens kokybė čia neatitinka higienos reikalavimų. Visuose kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė gera, todėl maudytis juose saugu.
Vandens temperatūra Vilniaus paplūdimiuose:
- 23 laipsniai – Salotės paplūdimyje
- 21 laipsnis – Balsio (Žaliųjų ežerų), Tapelių I ir II, Balžio I ir II bei Dvarčionių paplūdimiuose
- 20 laipsnių – Gilužio paplūdimyje
- 18 laipsnių – Žirmūnų, Valakampių I ir II, Vingio parko, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose
- 17 laipsnių – Naujosios Vilnios paplūdimyje
vandens temperatūraOrų prognozėGrinda
Rodyti daugiau žymių