Raudonas signalas turistams: šiuose Europos rojaus kampeliuose situacija – įtempta

Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią – raudoną – pavojaus lygį.
Sudėtingiausia padėtis buvo maždaug už 60 kilometrų į šiaurės vakarus nuo sostinės, kur ugnis plito kelių kilometrų pločio frontu. Žiniasklaidos duomenimis, šimtai žmonių į saugesnes vietas buvo evakuoti valtimis.
Gaisrai siautėjo ir Peloponeso pusiasalyje. Priešgaisrinės tarnybos atstovas spaudai pranešė, kad penktadienio vakarą ugniagesiai gesino gaisrus 73 vietose.
Seutą užplūdo migrantai: per kelias dienas atvyko daugiau nei 1,5 tūkst.
Dar vienas didelis gaisras kilo į vakarus nuo Atėnų, todėl prevenciškai evakuotas Dasoso priemiestis, nes tiršti dūmai ir liepsnos kėlė grėsmę tankiai apgyvendintai teritorijai.
Dideli gaisrai toliau siautėjo ir Kretoje. Nors padėtis saloje šiek tiek pagerėjo, stiprėjantis vėjas grasino vėl sustiprinti liepsnas ir smarkiai apsunkino gaisrų gesinimą iš oro.
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Pietų Prancūzijoje – tūkstančių žmonių evakuacija
Pietų Prancūzijos Varo departamente, esančiame tarp Marselio ir Kanų, penktadienį vėl įsiplieskė ir sparčiai išplito miškų gaisras, todėl buvo priversti evakuotis apie 2,5 tūkst. žmonių.
Prefektūros duomenimis, per kelias valandas išdegė apie 1 tūkst. hektarų plotas. Penktadienio vakarą valdžios institucijos pranešė, kad gesinimo darbuose dalyvauja 720 ugniagesių.
Prancūzija ir kaimyninė Ispanija mėgina suvaldyti virtinę didelių miškų gaisrų, kurie kyla dėl aukštos temperatūros ir išsausėjusios augmenijos. Mokslininkų teigimu, tokie gaisrai tampa intensyvesni ir dažnesni dėl klimato kaitos.
Kitur Europoje su dideliais gaisrais taip pat kovoja Turkija.
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