Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80 900 hektarų žemės.
„Rekordinė sausra ir stiprūs vėjai visoje valstijoje sukuria pavojingas sąlygas“, – pareiškime teigė gubernatorius Bobas Fergusonas, pridurdamas, kad iki rugsėjo pabaigos uždrausta deginti laužus ar žemės ūkio atliekas.
„Šie metai jau tapo vienais iš intensyviausių gaisrų požiūriu per visą istoriją, o dar tik prasidėjo rugpjūtis“, – sakė Valstybinių žemių komisaras Deivas Upthegrove‘as.
Dangų užtemdė dūmai: Vašingtone siautėjantys gaisrai verčia evakuotis gyventojus
Gaisro, pavadinto „Old Trails“, žiežirbos šeštadienio popietę perskrido Spokano upę ir pateko į miestą, pranešė laikraštis „Spokesman-Review“.
Valdžios pareigūnai paskelbė aukščiausio lygio evakuacijos pavojaus signalą („Išeikite dabar“) šiaurinėms Spokano dalims, o tai palietė tūkstančius žmonių, gyvenančių miesto ribose, rodo vyriausybinis evakuacijos žemėlapis.
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Apie nukentėjusius ar sužeistus žmones pranešimų nebuvo.
Krizių valdymo tarnybos Spokano konferencijų centre įrengė evakuacijos prieglobstį.
Anksčiau tą pačią dieną Nacionalinė orų tarnyba paskelbė „ypač pavojingos situacijos“ raudonąjį perspėjimą („Red Flag Alert“), kuriame meteorologinės sąlygos visame Rytų Vašingtone buvo įvardytos kaip „ekstremalios“.
Vašingtono nacionalinė gvardija platformoje „X“ pranešė, kad „skubiai mobilizuoja padalinius“, siekdama padėti Spokano miestui.
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