Ant namo nuvirtęs medis ir nusviesta 100 kg šašlykinė: pasakoja, kaip siautėjo stichija

Portalas Lrytas jau dalinosi vaizdo įrašu, kuriame – patvinęs Vilniaus Vakarinis aplinkkelis. Vilniečiai skelbė ir apie patvinusias kitas gatves, tarp kurių – Geležinio vilko, Olimpiečių gatvės.
Iš pradžių startavę žaibų nuotraukomis ir vaizdo įrašais vėliau sostinės gyventojai ėmė kalbėti ir apie nuostolius.
Kad jų daug turės dalies automobilių savininkai – tai jau faktas. Tai galima spręsti iš įrašų, kur užfiksuota, kaip kiemuose ir keliuose skęsta automobiliai.
Nufilmavo, kaip patvino Vilniaus Vakarinis aplinkkelis: vaizdas pribloškia
Apie pridarytą žalą pasigirdo ir iš Avižienių.
Grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ net keletas Avižienių gyventojų dalinosi patirtais išgyvenimais.
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„Škvalas! Kiemas išvartytas. Medžio nebėra vieno“, – rašė Viktorija ir pasidalino vaizdo įrašu iš siaubiamo kiemo.
Auksė jai rašė, kad ant kaimyno namo nuvirto medis.
„Bėgome kaimynams viskas gerai, bėgome pažiūrėti ar sveiki“, – rašė ji.
„Pas mus Avižieniuose dangu su žeme maišėsi, nuo vėjo gana ne mažą pušį nulaužė. Viskas plaukia“, – antrino Greta.
Ne ką ramiau buvo ir kitur.
Štai Nadia iš Didžiosios Riešės pasakojo: „Nuo mūsų terasos skrido baldai. Žmogus rašė, kad netoliese, matyt, praskriejo viesulas, nes nunešė 100 kg šašlykinę ar kažką panašaus ir nuvertė tujas.“
Vilniaus vakarinis aplinkkelisAudraliūtis
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