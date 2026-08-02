Graikijoje – „katastrofinis gaisras“: nuniokota pakrantė netoli Atėnų

Nacionalinės observatorijos klimato stebėjimo svetainė „meteo.gr“ pranešė, kad, remiantis pirminiais skaičiavimais, atskiruose gaisruose Korinto įlankoje, taip pat nuniokojusiuose populiarią Porto Germeno pakrantės gyvenvietę netoli Atėnų, išdegė daugiau nei 6 500 ha.
Porto Germeno ir kiti kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigia, kad buvo apgadinti arba sunaikinti dešimtys namų.
Anksčiau šią savaitę, pasak „meteo.gr“, gaisrai Kretos ir Paro salose nuniokojo dar 6 tūkst. hektarų.
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Tačiau Nacionalinės observatorijos vyresnysis mokslo darbuotojas ir miško gaisrų meteorologas Theodore‘as Giannarosas sakė, kad gaisrai aplink Porto Germeną, panašu, apėmė daugiau nei 10 tūkst. ha plotą – beveik dvigubai daugiau, nei buvo vertinta iš pradžių
„Deja, labai tikėtina (jei ne beveik tikra), kad šis konkretus gaisras bus klasifikuojamas kaip katastrofinis gaisras“, – rašė Th. Giannarosas „Facebook“ tinkle.
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Ugniagesiai kasdien kovoja su dešimtimis gaisrų, o Graikijos civilinės saugos ministras Evangelosas Tournas šeštadienį pareiškė, kad priešgaisrinės pajėgos dirba „ant savo galimybių ribos“.
Šią savaitę vykdydami pareigas žuvo trys ugniagesiai: du Kretoje ir vienas Peloponeso pusiasalyje.
Audringi vėjai sukūrė „itin sudėtingas sąlygas, dėl kurių daugeliu atvejų orlaiviai negalėjo pasisemti vandens arba atlikti išpylimų dėl ekstremalių turbulencijų“, – sakė E. Tournas.
Nors vėjas šeštadienio vakarą susilpnėjo, sekmadienį Atėnų aglomeracijoje, netoliese esančioje Bojotijoje ir Evijos saloje gaisro pavojus buvo beveik maksimalus, pranešė civilinės saugos ministerija.
Beveik 500 gaisrininkų gesino gaisrus Porto Germeno rajone, esančiame maždaug 70 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų, pranešė ugniagesių tarnyba.
Maždaug 100 ugniagesių gesino kitą gaisrą Egialijoje, šiaurinėje Peloponeso dalyje.
Šeštadienį vėlai vakare kilo naujas gaisras Kefalonijos saloje Jonijos jūroje.
Kaip ir kiti Viduržemio jūros regionai, Graikija smarkiai kenčia dėl klimato krizės, todėl kiekvieną vasarą dėl aukštų temperatūrų, dažnų karščio bangų ir sausros ją niokoja miškų gaisrai.