Lrytas fotografas jau fiksavo, kad sekmadienio rytą vis dar buvo užsemtas Avižienių viadukas. Į gyventojus kreipėsi ir Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič.
„Šiąnakt praūžusi audra pridarė nemažai žalos. Mūsų žiniomis, didžiausi padariniai fiksuojami Avižienių ir Riešės seniūnijose.
Su tarnybomis nuolat bendraujame, jos dirba vietoje. Taip pat informavome rangovus. Šiandien prioritetas teikiamas pagrindiniams darbams – užvirtusių medžių ar kitų kliūčių šalinimui, kad atlaisvinti pravažiavimus ir praėjimus. Visi kiti darbai bus tęsiami rytoj.
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ESO taip pat dirba prie elektros tinklų gedimų šalinimo.
Jeigu matote vietas, kur pagalbos vis dar reikia, o tarnybos nespėja, informuokite seniūnus“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė R. Duchnevič.
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Gyventojai turėjo konkrečių klausimų merui.
„Kada Didžiojoje Riešeje pas gyventojus atsiras vanduo/ Nemenčines vandenys nedirba?“, – komentaruose klausė Laima.
O štai Deividas grupėje „Orų entuziastai“ dalinosi Avižieniuose apsemtų namų vaizdais ir nurodė, kad filmuota buvo sekmadienį apie 11 val. 20 minučių.
Komentaruose internautai stebėjosi, kodėl architektai nenumatė inžinerinių sprendimų, kurie apsaugoto pastatą nuo potvynio.
„Net įdomu, koks projekte buvo numatytas lietaus nuvedimas? Ar ten tik trapukai prie garažo vartų, sugebantys lengvą lietutį surinkti?“, – retoriškai klausė Vytautas.
Ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių
Kaip LRT radijui sekmadienį pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo atstovas Giedrius Vaičiulis, daugiausiai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Vilniaus apskrityje.
„Daugiausia problemų buvo Vilniaus apskrityje (...), ten turėjome net 27 iškvietimus. Kituose regionuose šiek tiek mažiau: Klaipėdos apskrityje – du, Alytaus – penkti, Telšių – vienas ir Utenos – du įvykiai fiksuoti“, – LRT radijui kalbėjo G. Vaičiulis.
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PAGD duomenimis, praėjusią parą ugniagesiams 34 kartus teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nukritusius medžius, du kartus teko važiuoti ant elektros laidų užkritusių medžių, kartą – ant pastato.
Kaip skelbia „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO), 9 val. duomenimis, elektros šalyje dėl sutrikimų neturi apie 5,4 tūkst. gyventojų.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šeštadienį dalyje Lietuvoje fiksuota audros, kurių metu lijo, vėjas greitis siekė 15–18 m/s.