JAV mieste šėlsta ugnis: sudegė šimtai gyvenamųjų namų

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kuriuos paskelbė pro šį maždaug 230 tūkst. gyventojų turintį miestą važiavę žmonės, matyti, kaip vienas po kito namai apimami liepsnų arba virsta pelenais, o vėjas kursto gaisrus karštame ir visiškai išdžiūvusiame ore.
Šio miesto, esančio JAV Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantėje, pareigūnai dar nepranešė, ar yra žuvusių ar sužeistų žmonių.
Kai kuriais atvejais atrodė, kad vietoje namų atsivėrė tušti sklypai, – iš to, kas anksčiau buvo žmonių namai, beveik nieko neliko.
Dangų užtemdė dūmai: Vašingtone siautėjantys gaisrai verčia evakuotis gyventojus
Vienoje vietos televizijos žurnalistės paskelbtoje nuotraukoje matyti, kad ugnis tokia karšta, jog ištirpdė automobilio metalą, kuris susikaupė į sidabrines balas.
„Žala vis didėja. Šiuo metu, kiek akys mato – tik pelenais pavirtę namai“, – socialiniame tinkle „X“ dalinosi kanalo „KXLY“ žurnalistė Natalie Grant iš vienos labiausiai nukentėjusių Spokano vietovių.
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Televizijos tinklas, remdamasis pareigūnų vertinimais, pranešė, kad gaisruose buvo sunaikinta arba apgadinta 600 pastatų.
Kaip pranešė Spokano laikraštis „The Spokesman-Review“, kai kuriose miesto vietose namai ir medžiai sprogdavo su galingais trenksmais.
Šeštadienio vakarą virš miesto tvyrojo tiršti dūmų tumulai, o greitkeliuose rikiavosi automobiliai su žmonėmis, bėgančiais iš savo namų į saugias vietas.
„Sėdėjau netoli pradinės mokyklos ir pamačiau liepsnų sieną į rytus nuo jos, o tiesiai į mane artėjo juodų dūmų kaskada ir liepsnų stulpas“, – pasakojo laikraščio „The Spokesman-Review“ visuomenės saugumo korespondentė Alexandra Duggan.
Vašingtono valstijos gubernatorius Bobas Fergusonas paskelbė nepaprastąją padėtį ir pažymėjo, kad valstija ketvirtus metus iš eilės kenčia nuo sausros, o klimato kaita sudaro palankias sąlygas viską niokojantiems miškų gaisrams. Gaisrai siautėja visame regione.
Šeštadienį temstant vietinė Spokano televizijos stotis „KREM“ parodė vaizdus, kuriuose matėsi toli esantis kalvos šlaitas su šviečiančiais oranžiniais taškais arba dantytomis linijomis, žyminčiomis degančius pastatus.
Valdžios atstovai buvo pareiškę, kad sekmadienį JAV vakarų pakrantėje ruošiasi blogiausiam scenarijui.
„Kai saulė nusileis ir vėl pakils, mes būsime šokiruoti“, – sakė generolas majoras Gentas Welshas, vadovaujantis Vašingtono valstijos Nacionalinės gvardijos pajėgoms.
Jis buvo teisus.
„Žinojome, kad aušra atskleis, jog didžiausios baimės pasitvirtino. Suniokoti ištisi Spokano rajonai“, – savo socialinio tinklo „X“ paskyroje rašė kita kanalo „KXLY“ žurnalistė Melissa Luck.
Dėl gaisrų tūkstančiai Vašingtono valstijos gyventojų liko be elektros.
Spokane ir jo apylinkėse siautėja trys gaisrai.
Didžiausias iš jų, vadinamas „Old Trails“, šeštadienio popietę persirito per Spokano upę ir pasiekė į miestą.
Valdžios pareigūnai paskelbė aukščiausio lygio evakuacijos pavojaus signalą („Išeikite dabar“) šiaurinėms Spokano dalims, o tai palietė tūkstančius žmonių, gyvenančių miesto ribose, rodo vyriausybinis evakuacijos žemėlapis.
Iki sekmadienio ryto šie trys gaisrai iš viso sudegino virš 2 tūkst. hektarų plotą, pranešė CNN.
Apie nukentėjusius ar sužeistus žmones pranešimų nebuvo.
Krizių valdymo tarnybos Spokano konferencijų centre įrengė evakuacijos prieglobstį.
Nacionalinė orų tarnyba paskelbė „ypač pavojingos situacijos“ raudonąjį perspėjimą („Red Flag Alert“), kuriame meteorologinės sąlygos visame Rytų Vašingtone buvo įvardytos kaip „ekstremalios“.
Vašingtono Nacionalinė gvardija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad „skubiai mobilizuoja padalinius“, siekdama padėti Spokano miestui.