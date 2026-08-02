Po gamtos šėlsmo – sukrėstas Lietuvos kaimas: plinta baisūs vaizdai

Puodžių kaimo Varėnos rajone bendruomenė – sukrėsta. „Facebook“ puslapyje vietos gyventojai dalinosi stichijos palikimu, nuotraukose – nuplėšti pastatų stogai ir išvartyti medžiai.
Matyti, kad keliai atlaisvinti, į pakeles patraukta krūvos šakų ir net medžių kamienų.
Nuotraukas išvydę gyventojai neslėpė emocijų. „O Dieve baisu (...) ką gali pridaryti karščiai. Matės vakare, slinko pro mus juodi debesys, danguj žaibai“, – rašė Vida.
Audra nusiaubė Vilnių: vaizdai po stichijos kalba patys už save
Anksčiau skelbta, kad ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, o daugiausia žalos – Vilniaus rajone.
Pasipylė iškvietimai
Kaip LRT radijui sekmadienį pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo atstovas Giedrius Vaičiulis, daugiausiai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Vilniaus apskrityje.
„Daugiausia problemų buvo Vilniaus apskrityje (...), ten turėjome net 27 iškvietimus. Kituose regionuose šiek tiek mažiau: Klaipėdos apskrityje – du, Alytaus – penki, Telšių – vienas ir Utenos – du įvykiai fiksuoti“, – LRT radijui kalbėjo G. Vaičiulis.
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PAGD duomenimis, praėjusią parą ugniagesiams 34 kartus teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nukritusius medžius, du kartus teko važiuoti ant elektros laidų užkritusių medžių, kartą – ant pastato.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atjungimų žemėlapio 16.45 val. duomenimis, elektros šalyje dėl sutrikimų dar neturi apie 1,8 tūkst. gyventojų.
R. Duchnevičius: didžiausi padariniai fiksuojami Avižienių ir Riešės seniūnijose
Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus teigimu, praūžusi audra daugiausia žalos padarė Avižienių ir Riešės seniūnijose.
„Šiąnakt praūžusi audra pridarė nemažai žalos. Mūsų žiniomis, didžiausi padariniai fiksuojami Avižienių ir Riešės seniūnijose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Duchnevičius.
„Su tarnybomis nuolat bendraujame, jos dirba vietoje. Taip pat informavome rangovus. Šiandien prioritetas teikiamas pagrindiniams darbams – užvirtusių medžių ar kitų kliūčių šalinimui, kad atlaisvinti pravažiavimus ir praėjimus. Visi kiti darbai bus tęsiami rytoj. ESO taip pat dirba prie elektros tinklų gedimų šalinimo“, – nurodė jis.
R. Duchnevičius paragino gyventojus pranešti seniūnams apie vietas, kuriose vis dar reikalinga pagalba, tačiau tarnybos nespėja jos suteikti.
Sinoptikai: daugiausia kritulių fiksuota Šilalės rajone, Laukuvoje
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHT) duomenimis, šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį dalyje Lietuvos griaudėjo perkūnija, vietomis lietus buvo smarkus, vėjo gūsiai siekė iki 15–16 m/s.
Kaip nurodoma LHT paskyroje „Meteo.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“, praėjusią parą daugiausia kritulių iškrito Laukuvoje (47,1 mm), Trakų Vokėje (34,7 mm), Varėnoje (27,3 mm) ir Šeduvoje (26,9 mm).
„Audringiausi orai buvo pietrytinėje šalies pusėje. Ne tik intensyviai palijo, bet ir griaudėjo perkūnija, fiksuoti vėjo sustiprėjimai“, – rašoma tarnybos „Facebook“ paskyroje.
Anot sinoptikų, sekmadienio dieną lietus neturėtų pasirodyti.
„Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos“, – nurodė sinoptikai.
Kelininkai toliau vykdo audros padarinių šalinimo darbus
Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti ir tvarkanti bendrovė „Kelių priežiūra“ sekmadienį pranešė, kad nuo šeštadienio maždaug 23 val. nepertraukiamai dirbama ties Bukiškio viaduku Avižieniuose, kur dėl itin gausių kritulių susikaupė didelis paviršinio vandens kiekis.
Bendrovė apie 16 val. informavo, kad vandens lygį po viaduku kelininkams pavyko sumažinti apie 40 centimetrų.
„Šiuo metu pagrindinis tikslas – sumažinti vandens lygį iki kelio dangos ir kuo greičiau atkurti saugų eismą. Darbai tęsiami nepertraukiamai, tačiau jų trukmė priklausys nuo to, kaip sparčiai pavyks pašalinti likusį vandens kiekį“, – rašoma bendrovės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Kol vykdomi darbai, eismas po Bukiškio viaduku išlieka uždarytas. Bendrovė vairuotojų prašo rinktis alternatyvius maršrutus, laikytis laikinų eismo organizavimo priemonių ir sekti naujausią informaciją.
Bendrovė nurodo, kad intensyvių liūčių metu didelis vandens kiekis tam tikrose vietose gali susikaupti per labai trumpą laiką, todėl net ir krituliams pasibaigus jo šalinimo darbai gali tęstis ilgiau – kol atkuriamos saugios eismo sąlygos.
„Lygiagrečiai kelininkų brigados įvairiuose valstybinės reikšmės kelių ruožuose šalina ant važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius ir nulūžusias šakas, vykdo sustiprintas patrulines apžiūras bei vertina vietas, kuriose dėl audros galėjo susidaryti naujos kliūtys ar pavojingos situacijos eismo dalyviams“, – sekmadienio popietę skelbė bendrovė.
„Grinda“: pagrindinės Vilniaus gatvės po liūties jau pravažiuojamos
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“ skelbia, kad visos pagrindinės miesto gatvės, kurias naktį apsėmė vanduo, šiandien ryte jau buvo pravažiuojamos.
„Dar vakar metėme visas pajėgas audros padariniams šalinti, o šiandien darbus tęsiame toliau. Per kelias valandas Vilniaus regione iškrito apie 35 mm kritulių arba 35 litrai vandens kiekviename kvadratiniame metre“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė įmonė.
„Grinda“ nurodo gavusi 116 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius ir užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas automobilių stovėjimo aikšteles bei nuvirtusius medžius.
„Didžiausi apsėmimai fiksuoti Vakariniame aplinkkelyje, Geležinio Vilko g., Žalgirio g., Dangeručio g., Mozūriškių g., Vėtrungių g., Justiniškių g. ir Leičių g.“, – nurodė „Grinda“.
Įmonė teigia sekmadienio popietę ir toliau tęsianti darbus. Jos teigimu, šiuo metu sostinėje yra tvarkomi likę užliejimai, šalinami nuvirtę medžiai ir kiti audros padariniai.