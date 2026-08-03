Netoli Atėnų ketvirtą dieną iš eilės liepsnoja miško gaisras

Netoli Kandilio ir Agia Skepi vietovių su ugnimi kovojo 21 gaisrų gesinimo lėktuvas. Sunkioji technika tuo tarpu įrenginėjo priešgaisrines juostas, agentūrai „Reuters“ sakė ugniagesių atstovas.
Remiantis pirminiais tyrimais, gaisrą Beotijos regione praėjusią savaitę sukėlė kibirkštys iš privačios vėjo jėgainių elektros linijos. Sulaikyti du įtariamieji – elektros inžinierius ir rangovas. Jie turės atsakyti dėl gaisro sukėlimo. Sugedusios elektros linijos pastaraisiais metais buvo pagrindinė didelių miškų gaisrų priežastis Graikijoje.
Klimato krizės ir civilinės gynybos viceministras Kostas Katsafadosas per valstybinę stotį ERT kalbėjo apie nelygią kovą su klimato kaitos padariniais. Stiprūs vėjai, be to, praėjusiomis dienomis trukdė gaisrų gesinimo lėktuvams naudoti jūros vandenį, o tai apsunkino gesinimo darbus.
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Sekmadienį susidūrus dviem gaisrų gesinimo sraigtasparniams žuvo du žmonės. Jau liepos pabaigoje gesindami gaisrus Kretoje ir Peloponeso pusiasalyje žuvo trys ugniagesiai.
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