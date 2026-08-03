R. Duchnevičius: dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją

Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys.
„Gavę Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos išvadas, vertinsime galimybę skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose“, – rašė meras.
Pasak jo, ekstremaliosios situacijos paskelbimas sudarytų daugiau galimybių teikti pagalbą ne tik gyventojams, bet ir savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, seniūnijoms, juridiniams asmenims bei nevyriausybinėms organizacijoms.
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„Tokiu atveju savivaldybė galėtų skirti daugiau žmogiškųjų ir finansinių išteklių, padedant tvarkyti audros padarinius, pavyzdžiui, organizuojant nuvirtusių medžių išvežimą“, – nurodė R. Duchnevičius.
Savivaldybės duomenimis, po audros atsakingos tarnybos ir rangovai šalino nuvirtusius medžius, atlaisvino kelius bei padėjo atkurti elektros tiekimą. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo arba kurių valdose yra nuvirtusių medžių, kviečiami kreiptis į savo seniūniją.
Surinkta informacija apie žalą bus perduota Vilniaus rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo komisijai. Savivaldybė tikisi, kad bent daliai gyventojų bus galima kompensuoti dėl audros sugadinto gyvenamojo būsto patirtus nuostolius.
ELTA primena, kad savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.