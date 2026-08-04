Gvatemaloje išsiveržus Fuego ugnikalniui paskelbtas pavojus

„Dėl Fuego ugnikalnio išsiveržimo visoje šalyje paskelbtas oranžinis (pavojaus) lygis“, – platformoje „X“ pranešė nelaimių koordinavimo agentūra „Conred“, pradėdama evakuoti du netoli ugnikalnio, kurį nuo Gvatemalos sostinės skiria vos 35 kilometrai, esančius kaimus.
Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio išsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją.
Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo Ramiojo vandenyno Ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnių aktyvumas.
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Praėjusiais metais Fuego ugnikalniui ėmus spjaudytis dujomis ir pelenais, valdžios institucijos iš kraterio apylinkėse esančių gyvenviečių evakavo daugiau nei 500 žmonių ir perkėlė juos į prieglobsčius.
Vyriausybė sustabdė vietinių mokyklų veiklą ir uždarė kelią, jungiantį šalies pietus su kolonijiniu Antigvos miestu, įtrauktu į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
2023 m. įvykęs dar vienas daugiau nei 3,7 km aukščio Fuego ugnikalnio išsiveržimas privertė evakuoti apie 1,2 tūkst. žmonių.
O 2018 m. 215 žmonių žuvo ir dar tiek pat dingo be žinios, kai ugnikalnio šlaitais žemyn plūstančios lavos upės nusiaubė vieną kaimą.
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