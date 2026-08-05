Dalyje Lenkijos – aukščiausio pavojaus lygio įspėjimai gyventojams

Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių Celsijaus. Varšuvoje numatomas iki 38 laipsnių karštis.
„Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį taip pat bus tropinė – temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių, todėl organizmui bus sunkiau atsigauti“, – radijui „Tok.fm“ sakė Meteorologijos ir vandentvarkos instituto atstovė.
Keliose centrinės Varšuvos vietose įrengti vandens dulksnos purškimo punktai.
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Lenkijos sostinėje gyvena apie 1,9 mln. žmonių, o platesnėje Varšuvos regiono teritorijoje – apie 3 mln.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas tiesiogiai kreipėsi į verslą ir darbdavius.
„Rūpinkitės savo darbuotojais, kolegomis ir savimi. Jei turite oro kondicionierius, šiandien nedvejodami juos naudokite“, – vaizdo įraše platformoje „X“ sakė jis.
Jis taip pat paragino darbdavius leisti darbuotojams dirbti iš namų.
„O jei tiesiog pasidaro per sunku, būtinai pasidarykite pertrauką“, – teigė D. Tuskas.
Skirtingai nei pietuose esanti Vengrija, kur dėl žemo Dunojaus vandens lygio grėsė Pakšo atominės elektrinės visiškas sustabdymas, Lenkija su elektros gamybos iššūkiais kol kas nesusiduria.
Atominių elektrinių Lenkija neturi, o išaugusią elektros paklausą daugiausia tenkina anglimis kūrenamose elektrinėse pagaminta energija.
Meteorologai trečiadienio vakarą Vakarų Lenkijoje prognozuoja audras su smarkiomis liūtimis ir kruša. Pastebimesnio atvėsimo tikimasi sulaukti tik penktadienį.