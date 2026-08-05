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Dalyje Lenkijos – aukščiausio pavojaus lygio įspėjimai gyventojams

2026 m. rugpjūčio 5 d. 13:57
Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos nacionalinė meteorologijos tarnyba trečiadienį Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams.
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Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių Celsijaus. Varšuvoje numatomas iki 38 laipsnių karštis.
„Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį taip pat bus tropinė – temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių, todėl organizmui bus sunkiau atsigauti“, – radijui „Tok.fm“ sakė Meteorologijos ir vandentvarkos instituto atstovė.
Keliose centrinės Varšuvos vietose įrengti vandens dulksnos purškimo punktai.
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„Rūpinkitės savo darbuotojais, kolegomis ir savimi. Jei turite oro kondicionierius, šiandien nedvejodami juos naudokite“, – vaizdo įraše platformoje „X“ sakė jis.
Jis taip pat paragino darbdavius leisti darbuotojams dirbti iš namų.
„O jei tiesiog pasidaro per sunku, būtinai pasidarykite pertrauką“, – teigė D. Tuskas.
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