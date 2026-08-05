JAV geologijos tarnyba: Pietų Filipinų pakrantėje įvyko 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas

Pasak JAV geologijos tarnybos (USGS), žemės drebėjimas, įvykęs 12:14 val. (4:14 val. Grinvičo laiku) už 32 kilometrų į pietvakarius nuo nedidelės Saranganio salos, cunamio pavojaus nesukėlė. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama.
Saranganio salos gelbėtojas Harly‘is Sauro naujienų agentūrai AFP papasakojo, kad žemės drebėjimas įvyko tuo metu, kai daugybė žmonių buvo susirinkę vyriausybės išmokai gauti.
„Žemė drebėjo gana stipriai. Mačiau panikos apimtus žmones. Jie lankstė ir šaukė“, – pasakojo jis.
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„Žemės drebėjimas įvyko tuo metu, kai vietos valdžia skirstė finansinę paramą, todėl teismo pastate buvo daug žmonių, bet niekas nenukentėjo“, – pridūrė gelbėtojas.
„Remdamiesi savo vertinimu ir patirtimi, nemanome, kad bus aukų ar padaryta žala“, – paaiškino jis.
Ramiojo vandenyno įspėjimo apie cunamį centras nustatė, kad trečiadienį įvykusio žemės drebėjimo gylis buvo 62 kilometrai.
Šis žemės drebėjimas įvyko po galingo birželio 8 d. drebėjimo, kurio metu netoliese esančioje Mindanao saloje griuvo pastatai, susidarė nuošliaužos ir žuvo mažiausiai 76 žmonės.
Per aną žemės drebėjimą, kurį sukėlė Kotabato įdubos poslinkis, jūros dugnas pakilo net per du metrus, dėl to buvo atidengti koralai ir padaryta žala jūrų gyvūnijai.
Žemės drebėjimai Filipinuose, esančiuose vadinamajame Ramiojo vandenyno Ugnies žiede – didelio seisminio aktyvumo zonoje, per Pietryčių Aziją lanku besidriekiančioje nuo Japonijos iki Ramiojo vandenyno baseino, – vyksta beveik kasdien.