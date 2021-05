Palmira: už kampo tikrai nelauks nei nauja gyvenimo meilė, nei dideli pinigai

Šiandien geriausia atsisakyti impulsyvumo, neskubėti. Bus svarbi vidinė ramybė. Taikykitės, atleiskite sau ir visam pasauliui. Beje, siekiantiems likti gražiems ir maloniems nepatartina niršti – pykčio raukšlės ilgam įsirėš veide.

Sudėtingas laikas piniginių turtinių reikalų tvarkymui – bus lengva apsigauti, norimą palaikyti esamu. Intuicija, pirmu įspūdžiu labai nepasitikėkite – jis gali suklaidinti. Dabar lengviau nei paprastai prarasite sveiką nuovoką bei pasiduosite iliuzijoms, taip pat ir tingėjimui. O tingėti nereikėtų, tiesa, imtis atsakingų užduočių nepatartina – nemaža tikimybė suklysti.

Jokių impulsyvių bei rizikingų sprendimų nepriiminėkite ne tik veikloje, bet ir asmeniniuose santykiuose. Tai bus svarbu atminti tiek aiškinantis santykius, tiek parduotuvėje, ypač, jei jūsų kišenėje bus nemažai pinigų – tai, ką šiandien įsigysite, vėliau gali nuliūdinti (paaiškėti kokybės stygius, slaptas brokas ar tiesiog daikto nereikalingumas). Turite būti atsargesni piniginiuose – turtiniuose reikaluose. Nepatartina pinigus investuoti, skolinti. Tiesa, labdarai, aukai tinkama proga.

Diena labiau nepalanki moterims – joms nereikėtų nei aptarinėti su vadovybe uždarbio klausimo, nei aiškintis nesusipratimus su mylimu asmeniu. Ne laikas skelbti meilės dingimo paieškas, ieškoti jausmų egzistavimo įrodymų – arba nerasite, negausite, arba susidursite su falsifikacija... Beje, šios dienos įsimylėjimai irgi netikri – nei jūsų, nei partnerio jausmai ateityje tokie nebus, kaip dabar pasirodys. Vakaras nepalankus ne tik naujoms pažintims, bet ir šventimams.

Netinkamas laikas pirkti meno kūrinius, vertingus papuošalus, proginius drabužius, brangius kremus, kvepalus.

Reikėtų atsisakyti svaigalų, vengti girtų (ar nuo narkotikų apsvaigusių) asmenų. Būkite atidesni maisto produktų bei vaistų kokybei – išaugs ir apsinuodijimų, alerginių reakcijų tikimybė.

Į nemalonumus įsivelsime per lengvabūdiškumą, patiklumą ar nevaldomą norą daugiau... Džiaukitės tuo, ką turite, vertinkite esamus santykius ir nesistenkite geriau, gražiau! Už kampo tikrai nelauks nei nauja gyvenimo meilė, nei dideli pinigai, nebent garantija būsimoms ašaroms.

Labiau tikėtini nelaimingi atsitikimai, apgaulės, vagystės, įvairios avarijos – kelyje, gamyboje, namuose. Galimi rūpesčiai dėl vandentiekio, kanalizacijos. Nerizikuokite vandenyje.

Iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo geriausia nieko nesapnuoti. Sapnų gausybė reikštų apie klaidingą dabartinį pasirinkimą. Gerai buvo save matyti nuogą – einate teisingu keliu, blogai apsirengusį – esate užvaldyti iliuzijos. Balta spalva – apsauga, tačiau rūkas, pelkės – liga, kliūtys.

Blogas ženklas: jei karoliai sutrūktų, žiedelis nusiristų į sunkiai pasiekiamą vietą, auskarą pamesti, monetos iš piniginių byrėtų, siūlės irtų, saga ištrūktų, jei rankos tirptų (labiau pasaugokite sveikatą), jei namuose kas sulūžtų, įsipjauti, rakštį įsivaryti, išsitepti, jei kūną niežėtų.

Geras ženklas: netyčia vandeniu apsipilti ar būti apipiltam, sulyti – išsivalymas.

Žvilgsnis į priekį: penktadienį vengtinos spalvos – žalia, ruda, mėlyna, juoda.

Avinas (03 21–04 20). Ketvirtadienį būsite priversti atsisakyti to, kas nereikalinga gyvenime – taps aišku, ko turite per daug, kas per sunki našta, kurią verta nusimesti. Ir jūs rasite išmintingą išeitį! Nepalanku tvarkyti piniginių, turtinių reikalų – galite susidurti su vilkinimu. Likite taktiškesni, kantresni bendraudami su mylimu asmeniu.

Jautis (04 21–05 20). Ketvirtadienį išryškės silpniausios vietos jūsų veikloje bei gyvenimiškoje pozicijoje. Stresai dėl pinigų (kai kam – slaptų meilės santykių) sunkiai išvengiami. Netinkamas metas derėtis dėl kainos ką nors perkant, parduodant, aptarinėti uždarbio perspektyvas.

Dvyniai (05 21–06 21). Ketvirtadienį pasistenkite įvertinti, ką gero daro jūsų kolegos: taip ne tik pasimokysite reikalingų dalykų, bet ir įgysite neblogų sąjungininkų. Ieškokite savo silpnų vietų ir nekaltinkite savo nesėkmėmis partnerių bei sutuoktinio. Tai nepalankus metas partneriškiems susitikimams, deryboms, sandorių pasirašymui. Netinka pradėti bylinėjimąsi dėl pinigų. Nepriekabiaukite prie sutuoktinio, nereikalaukite meilės įrodymų – jei ir gausite, per brangiai už tai sumokėsite.

Vėžys (06 22–07 22). Ketvirtadienį pasistenkite neskubėti, gerai viską apgalvoti bei metodiškai parengti. Būsite linkę priekaištauti dėl išlaidų, tinginiavimo vaikams, taip pat mylimam asmeniui. Beje, šiandien nevertėtų tenkinti jų kaprizų. Saugokite sveikatą ir nepykite dėl patarimų bei pastabų – jie bus naudingi. Beje, gali pasireikšti slaptos ligos. Verta užsiimti sveikatos stiprinimu, kaip ir tvarkymusi namuose. Būkite atidesni maisto kokybei – galimi virškinimo sutrikimai.

Liūtas (07 23–08 22). Ketvirtadienį jausitės smagiau. Palanku tvarkyti skubius reikalus – nesunkiai įveiksite kliūtis. Tik nesiimkite radikalių veiksmų, net jei matysite šviesius horizontus. Šiuo metu situacija nėra stabili. Ypač moterys gali suklysti, nesuprasti reikalo esmės. Saugokite pinigus, neskubėkite juos išleisti (investuoti, skolinti, pirkti brangų daiktą). Ir nesiduokite suminkštinami savo vaikų ar mylimo asmens skundų, prašymų.

Mergelė (08 23–09 22). Stabtelkite ir pasigilinkite į savo mintis bei elgesį, taip pat bendravimą. Pajusite, ką reikia keisti iš esmės, kas jums žalingas, o kas teikia atsparą. Nesiblaškykite žvalgydamiesi į naujus dalykus, į naujus žmones. Saugokite tai, ką jau turite, ir būkite dėmesingesni savo artimiesiems. Darbe galimos netikėtos problemos, ypač finansinės. Atidžiau įsiklausykite į šefo grasinimus sumažinti algą, pažeminti pareigose ar atleisti iš darbo – tai gali būti įgyvendinta.

Svarstyklės (09 23–10 23). Jums reikalingas atsakas? Bet tai, ką išgirsite, bus iliuzija. Ketvirtadienis apgaulingas: lyg ir geros naujienos, naudingi pasiūlymai, patikimos garantijos, tačiau viskas gali pakrypti nenumatyta kryptimi... Galite būti priversti spręsti finansines problemas. Saugokitės provokacijų finansiniuose dalykuose, venkite priiminėti dovanas – būkite atidūs, ar nemėgina jūsų papirkti. Beje, šiuo metu greitai kils įtarimų dėl jūsų sąžiningumo, tad nepainiokite ir draugiškų bei dalykinių santykių.

Skorpionas (10 24–11 22). Ketvirtadienį neperlenkite lazdos – per dideli reikalavimai savo artimiesiems, partneriams, darbdaviui gali ne tik pakenkti, bet ir sužlugdyti (tai itin aktualu moterims). Nepraraskite saiko vertindami finansines perspektyvas – savo bei partnerių. Kol kas neverta rizikuoti pinigais bei nekilnojamuoju turtu – impulsyvus sprendimas nebus geras. Nepriekaištaukite antrajai pusei dėl dėmesio stokos. Ir neanalizuokite šeimos išlaidų, nepatarinėkite naujų pirkinių – vargu ar teisingai vieni kitus suprasite.

Šaulys (11 23–12 21). Ketvirtadienį viskas bus gerai, kol nemanysite, kad esate padėties šeimininkas. Nerizikuokite, nieko jėga nesiekite ir mokėkite išsisukti iš aplinkinių spaudimo. Remkitės tik į save – nepasikliaukite draugų, kolegų pažadais, deja, lemtingą akimirką galite likti vieni. Ypač būkite apdairūs su pinigais bei dokumentais, taip pat nebūkite patiklūs finansiniuose bei meilės dalykuose.

Ožiaragis (12 22–01 19). Ketvirtadienį pamirškite rūpesčius, nespręskite svarbių klausimų. Atsipalaiduokite. Mažiau įtampos patirsite, jei pasiduosite srautui, įsiklausysite į vidinį balsą, liksite taikūs bei geranoriški. Ir mažiau planuokite – viskas gali išeiti atvirkščiai, ypač jei reikalas bus susiję su pinigais, su romantiškais santykiais. Deja, tai apgaulingas metas, tad būsite kupini prieštaringų norų bei emocijų ir jums bus sunku atsirinkti, kas tikra, o kas tik dedasi patikimu.

Vandenis (01 20–02 18). Ketvirtadienį pajusite permainas, kurios ir džiugins, ir gąsdins. Siekite aiškumo, venkite dviprasmybių. Ne laikas atsakingiems sprendimams tiek piniginiuose – turtiniuose reikaluose, tiek širdies. Nepatartina įsimylėti, užmegzti naujas romantiškas pažintis. Itin nepasitikėkite svetimais pažadais. Kai patys pasirengsite įveikti situaciją, tik tuomet kas nors pasikeis į gera. Galimas susitikimas su seniai matytu draugu, kuriam prisireiks jūsų pagalbos. Ypač gali tekti paremti (bent jau morališkai) nusiminusius bičiulius.

Žuvys (02 19–03 20). Kol kas viskas puiku, svarbu tik nesugadinti pasiektų laimėjimų. O jie galimi, jei ketvirtadienį imsite eksperimentuoti, mėginti sėkmę. Tad nieko nekeiskite, niekam ilgam neįsipareigokite. Esamos problemos neišsispręs, jei imsite veikti skubotai, impulsyviai. Ypač reikėtų vengti kategoriškų sprendimų finansiniuose, o taip pat širdies reikaluose. Kita vertus, verta aiškiai sau pasakyti, ko jūs iš viso norite. Paanalizuokite savo poreikius bei galimybes griežčiau.