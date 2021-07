Palmiros horoskopas penktadieniui, liepos 23 d.

Tiesa, jei tektų pasirašinėti kokius dokumentus – atidžiai skaitykite. Patartina tvirtinti tik tai, kam buvo ilgai rengtasi, kas išties patikima. Naudingi bus ilgalaikiai susitarimai, o abejotini tie, iš kurių tikitės greitos naudos.

Iš ketvirtadienio į penktadienį buvo gerai sapnuoti kovą, ginklus, ugnį, o blogai – vandenį, maistą.

Blogas ženklas: jei jus užpultų šuo ar katė subraižytų, paslysti, nukristi, ypač į purvą.

Geras ženklas: rasti medinį daiktą, namuose duoną ar pyragą kepti.

Žvilgsnis į priekį: savaitgalis sudėtingas, patartinas ramus šeimyninis poilsis; šeštadienį patartini sidabriniai, žydri tonai, vengtinos ryškios spalvos, juoda; sekmadienį palankūs balti, geltoni, auksiniai tonai, vengtinos tamsios spalvos, ypač juoda itin.

Avinas (03 21–04 20). Penktadienį turite suklusti, labiau susitelkti – tai puikus laikas atsakingų darbo reikalų tvarkymui, svarbaus karjeros sprendimo priėmimui. Tinkamas laikas pakovoti už savo teises, pareigas, įtaką ir net turtą. Gautus dalykinius pasiūlymus priimkite.

Jautis (04 21–05 20). Penktadienį nieko nedarykite piktuoju, nieko negąsdinkite, nespauskite, neverskite. Sutikdami su bendra, visuotine nuomone, susitaikydami su neišvengiamais dalykais pelnysite aplinkinių pagarbą.

Dvyniai (05 21–06 21). Penktadienį pasiteisins išlaidos darbui paspartinti, buičiai palengvinti. Piniginiuose ginčuose, ypač algos klausimu nebūkite labai užsispyrę – priimkite sąlygas, kurias siūlo. Geras laikas sveikatai tirtis ar pradėti lieknėjimo dietą.

Vėžys (06 22–07 22). Gera diena tiems, kas ne vieni: sėkmė ateis per žmogų, kurį mylite, per sutuoktinį, per sąjungininkus. Mokėkite parodyti, kaip juos visus mylite, vertinate. Palanku atnaujinti seną pažintį.

Liūtas (07 23–08 22). Nesiimkite jokių skubių veiksmų, nieko nedarykite nepasitarę su šeima, nesuderinę su savo kolegomis. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi vėliau – nereikėtų jų atmesti. Ypač moterims palanku tikrintis sveikatą, pradėti gydymo, organizmo stiprinimo kursą.

Mergelė (08 23–09 22). Penktadienis tinkamas imtis užvilkintų reikalų. Galima pasišnekėti su įtakingu asmeniu, savo viršininku jums svarbiu reikalu, tiesa, bus svarbu nieko neįžeisti bei nepažadėti dalykų, kurių negalėsite įvykdyti.

Svarstyklės (09 23–10 23). Penktadienį spręsdami savas finansines problemas nepamirškite, kad jų gali turėti ir kiti. Ištesėkite senus pažadus savo artimiesiems – padarykite, nupirkite tai, kam senai rengėtės. Prasidėjo tinkamas laikas sveikatos tikrinimui, dietos pasirinkimui.

Skorpionas (10 24–11 22). Šiandien padaugės ne tik aiškumo, bet ir idėjų. Šios dienos susitikimai, pokalbiai bus naudingi jūsų veiklai – liksite išgirsti ir suprasti. Tad belskitės, prašykite. Tinka siūlyti savus sumanymus vadovybei. Atidžiau atlikite savo užduotis – per skubėjimą, išsiblaškymą galite padaryti klaidų.

Šaulys (11 23–12 21). Pasinaudokite gera proga šiandien atnaujinti svarbų ryšį. Tai laikas, kai padeda seni ryšiai, sugrįžta padaryti geri darbai. Palanku spręsti finansines problemas, tinkamas laikas ir ilgalaikėms investicijoms. Gautus finansinius pasiūlymus verta priimti.

Ožiaragis (12 22–01 19). Penktadienis – svarbi diena, tiesa, galite nesuvokti, kas šiuo metu labiausia reikšminga, būtina. Tai atsiskleis tik vėliau, ir dabar nebus paprasta priimti vienintelį teisingą sprendimą. Elkitės taip, kaip jaučiate, kaip to reikalauja aplinkybės, jūsų antroji pusė – ir viskas bus gerai.

Vandenis (01 20–02 18). Penktadienį viskas gali susiklostyti atvirkščiai: nauda ne ten, kur ieškosite, o sėkmė – netikėta ir ten, kur nelauksite. Priimkite gautus naujus dalykinius pasiūlymus, tačiau patys nesipirškite, nieko nereikalaukite, neprašykite – tikriausiai jus supras ne taip bei atsakys priešingai nei jums reikia.

Žuvys (02 19–03 20). Penktadienis padės sustiprinti jūsų pozicijas darbe. Naujovės bus naudingos, tad pagalvokite, ką riekėtų keisti savo veikloje, santykiuose su kolegomis, vadovybe. Tinkamas laikas ieškoti papildomo uždarbio. Gauti finansiniai pasiūlymai bus naudingi, tiesa, ne iš karto.