Palmira: puiki diena – paaiškėja, kad viskas geriau nei manėte

Palanki diena piniginių, turto reikalų tvarkymui, tinka pradėti taupyti bei kitaip kaupti pinigus ir negerai tuščiai išlaidauti. Palankus metas sandorių tvirtinimui, naujos veiklos, taip pat bylinėjimosi pradžiai, tiesa, tuo užsiimti reikėtų jau antrą dienos pusę, ne anksčiau, kaip 12 val. 15 min. Iki to laiko derėtų baigti senus darbus, prisiminti savo pažadus bei juos įvykdyti. Palanku nuo ryto valyti namus, išnešti šiukšles, šlamštą. Gerai užsiimti patalpų apsauga – statyti signalizaciją, naujas duris, spynas, tvoras tverti. Tinka pradėti namo statybą.

Diena itin sėkminga moterims – susitelkite ties svarbiausiais uždaviniais, tiek asmeniniais, tiek susijusiais su veikla.

Tai reikšmingas metas meilės santykiams – pavyksta išsivaduoti iš jausmų, kurie varžo, slegia, ir išspręsti bendravimo problemas ten, kur norisi abipusio supratimo, bet vis nesiseka suderinti priešingų norų, poreikių.

Pats sėkmingiausias bei palankiausias metas prasidės nuo 18 val. 40 min., kai reikia ypatingą dėmesį skirti išgirstiems, perskaitytiems dalykams. Bus palanku spėti iš knygų, raštų, runų. Šis laikas itin naudingas svarbiems susitikimams, reikšmingiems pokalbiams, susitarimams. Verta pirkti seniai suplanuotą brangų daiktą. Geras laikas pažintims, ypač romantiškoms. Palankūs meilės pasimatymai.

Antradienį 12 val. 15 min. Saulė įeis į Vėžio ženklą. Ims dominuoti emocijos, stiprės poreikis būti su savais, artimaisiais, bei atsiriboti nuo svetimų, tai pat veiklos. Daugumai Vėžio laikas bus puikus poilsiui, geriausia – kartu su šeima.

Iš pirmadienio į antradienį buvo gerai sapne matyti save keliaujant, regėti mirusius protėvius. Blogai kirpti plaukus, nagus, danties netekti, jei indai dužtų.

Blogas ženklas: ką nors pamesti, ypač piniginę, jei vėjas skrybėlę nupūstų, daug dūmų matyti, jei sulūžtų peilio ašmenys.

Geras ženklas: rasti odinį arba medinį daiktą, pinigus.

Žvilgsnis į priekį: trečiadienį patartina nešioti raudonų, rausvų tonų drabužius.

Avinas (03 21–04 20). Antradienį jokių kompromisų – vėliau pasigailėsite. Jei kovoti – tai iki galo, tiesa, tam tinkama tik pirma dienos pusė. Kita vertus, jei nesijausite pakankamai stiprūs kovai – geriau tai atidėti, kol labiau pasirengsite. Ypač moterims bus palanku pradėti naują veiklą ar imtis kažko naujo savo gyvenime.

Jautis (04 21–05 20). Antradienio pirma pusė – gera proga vienu mostu užbaigti jums atsibodusį ar užvilkintą darbą, nutraukti išsekusius meilės santykius. Tik neskubinkite įvykių siekdami kažko naujo. Šiandien gerai rimtai pamąstyti apie tai, ko jums norisi gyvenime bei veikloje, taip pat paieškoti galimybių (ypač finansinių) naujų sumanymų įgyvendinimui. Palanku moterims aiškintis tai, ką nuo jų slepia vyras ar mylimasis.

Dvyniai (05 21–06 21). Antradienį slaptos įtakos bus lemtingos. Net be jūsų žinios, be jūsų prašymo kažkas gali paremti, užtarti ar kitaip pagelbėti. Tai proga įgyti bendraminčių, galinčių tapti rėmėjais jūsų projektui įgyvendinti. Galite sulaukti ir nuoširdžios pagalbos iš draugų, ypač jei to paprašysite vakare. Verta svarbius susitikimus skirti vakarui po 18 val. 40 min.

Vėžys (06 22–07 22). Antradienį pavyks atsigriebti dalykuose, kuriuos anksčiau praleidote savo veikloje, konkurencinėje kovoje. Antrą dienos pusę verta tvarkyti svarbius tarnybinius reikalus. Palankus metas susitikimui su būsimu darbdaviu. Tinka šefo prašyti (ypač moterims) algos pakėlimo.

Liūtas (07 23–08 22). Antradienį atkaklaus, nuoseklaus triūso rezultatai bus akivaizdūs. Sėkmingesnė pirma dienos pusė, ir tai gera proga įgyti persvarą veikloje. Jei vargina nesutarimai su draugais, artimaisiais – atidėkite pokalbį vakarui. Tuo metu verta spręsti problemas santykiuose su mylimu žmogumi. Galimi geri pokyčiai šeimose, kur moteris užguita.

Mergelė (08 23–09 22). Antradienis tinkamas rizikuoti (ypač vakaras tam palankus). Nebijokite prarasti – kaip kitaip atsiras vietos naujiems dalykams jūsų gyvenime? Palanku skolintis pinigus ar imti kreditą namų įrengimui, remontui, baldų įsigijimui.

Svarstyklės (09 23–10 23). Antradienį galite sulaukti rimtos pagalbos, paramos, gero patarimo (ypač per moterį). Tad dažniau įsiklausykite į senų bičiulių nuomonę, patarimus, labiau paisykite mylimo žmogaus ar sutuoktinio nuomonės. Beje, jei esate susipykę su mylimu asmeniu (sutuoktiniu), prašykite vakare draugų patarpininkauti taikantis.

Skorpionas (10 24–11 22). Antradienį, ypač iki pietų, verta ieškoti klaidų veikloje bei jas taisyti. Taip pat nepraleiskite progos susitaikyti su kolega ar artimu žmogumi. Neskubinkite įvykių – tuomet savaime ims sektis. Palanku tikrinti sveikatą ar pradėti sveikatos stiprinimo kursą.

Šaulys (11 23–12 21). Antradienį pakaks gerų progų bei sėkmės, ir ypač iki pietų. Tad pasistenkite iki 12 val. 15 min. išspręsti ginčytiną klausimą, susitaikyti su tiek jums svarbiu žmogumi darbe, tiek su artimaisiais, su antrąja puse. Ši diena itin svarbi moterims – net sunkioje situacijoje joms pasiseks. Tai laimingos kovos dėl profesinio pripažinimo, dėl savo vaikų, dėl šeimos metas.

Ožiaragis (12 22–01 19). Antradienį iki pietų verta susitelkti ne tik ties nebaigtais darbais: prisiminkite savo pažadus šeimai. Neįsitraukite į konkurencinę kovą darbe. Ir nepykite, jei jums prikiš klaidas (dažnai senas). Vakaras itin palankus taikymuisi. Galima perspektyvi romantiška pažintis.

Vandenis (01 20–02 18). Antradienį siekite bendrauti ramiai, nuoširdžiai – taip įgysite aplinkinių pasitikėjimą, pagarbą. Tuomet tikrai atsiras ir galinčių padėti, ir norinčių tai padaryti. Suskubkite iki pietų sutvarkyti svarbius reikalus.

Žuvys (02 19–03 20). Antradienis palankus tvarkyti piniginius, turto reikalus. Daugiau dėmesio derėtų skirti sveikatai stiprinti – palanku rinktis dietą, maisto papildus. Vakare tinkama proga vertingos darbo arba buitinės technikos įsigijimui. Palanku ką nors padovanoti sutuoktiniui.