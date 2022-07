Palmira: aplinkybės gali susiklostyti kitaip, nei planavote

Ir mažiau tikėkitės – tai bjaurokas laikas, atnešantis finansinių nemalonumų. Diena bus kupina slaptos agresijos, užmaskuoto keršto, intrigų – tai palankus laikas kilti sąmokslui. Saugokitės pagyrūnų bei pataikūnų – galite likti suklaidinti bei nuvilti. Taip pat kukliau vertinkite ir savo galimybes bei asmeninį žavesį.

Diena netinkama svarbioms finansinėms operacijoms, sandoriams, atsakingiems darbo susitikimams, susitarimams bei verslo planų kūrimui – dažniausiai jie bus nerealūs. Būtinas ir didesnis atidumas dirbant su pinigais bei dokumentais – šios dienos klaidos gali atnešti didelių nuostolių, rimtų nemalonumų.

Moterims, menininkams, įsimylėjėliams ši diena – iliuzijų metas, galintis atnešti nenumatytų rūpesčių. Tai netikęs metas nei pristatyti savo kūrybą visuomenei, nei meilės pasimatymui. Beje, ne laikas aiškintis ir meilės santykių ar pavyduliauti – likite kantresni. Nepalanku ir užmegzti naujus romantiškus santykius.

Netinkamas metas pirkti gražius, vertingus daiktus, meno kūrinius, taip pat elektros prekes, kompiuterius, telefonus, transporto priemones. Nepalanku investuoti.

Bus didesnė apgaulių, sukčiavimo, vagysčių tikimybė. Nevažinėkite techniškai netvarkingais automobiliais. Būkite atidesni su kompiuteriais, labiau pasaugokite telefonus.

Diena nepalanki šventimams, rizikingoms pramogoms. Būkite atidesni maisto kokybei.

Iš antradienio į trečiadienį sapnai pranašiški. Ugnis, žaibai – esminės permainos gyvenime; žvaigždės, dangus, savaiminis skraidymas danguje – išaukštinimas, apsaugos įgijimas, svajonių išsipildymas. Šventieji, jų paveikslai – išbandymai; gyvūnai – melas, apkalbos; mėsa – nesėkmė, liga; kirpti plaukus – nuotoliai, jei plaukai slenka – jėgų netekimas, pavojus jūsų ar artimo žmogaus gyvybei; koridoriai, raktai, spynos – ligoninė arba kalėjimas.

Blogas ženklas: be aiškios priežasties šalti, išvysti juodus dūmus, juolab juos įkvėpti.

Geras ženklas: kaisti, raudonuoti; jei vėjas atvertų langus, duris namuose (turtas, kraustymasis į geresnę vietą).

Žvilgsnis į priekį: ketvirtadienis nepalankus kelionėms, svarbių reikalų tvarkymui; patartina nešioti melsvus, žydrus, pilkšvus drabužius.

Avinas (03 21–04 20). Trečiadienis – niekam tikęs laikas. Jei galite – džiaukitės namų ramybe ir pamirškite dalykinius rūpesčius. Nedirbkite pavojingų ar atsakingų darbų – teks vėliau perdaryti. Nekritikuokite sutuoktinio.

Jautis (04 21–05 20). Trečiadienis itin sudėtingas. Niekur neskubėkite, nesiblaškykite, venkite bendrauti bei patarinėti. Saugokitės vagių, apgavikų, liežuvautojų. Gali tekti užsiimti savo giminaičių ar vaikų problemomis – tik nesitikėkite dėkingumo.

Dvyniai (05 21–06 21). Trečiadienį pasisaugokite, deja, bus lengviau jus apgauti ar suklaidinti – neskubėkite mokėti pinigų, sutikti, kai būsite įkalbinėjami truputį nusižengti įstatymui, pasirašyti atsakingą dokumentą. Netinka aiškintis meilės santykius ar analizuoti šeimos biudžetą su sutuoktiniu.

Vėžys (06 22–07 22). Trečiadienį nepasiduokite provokacijoms, venkite žmonių, kurie daug žadės, kad tik greičiau apsispręstumėte. Būkite atsargūs važiuodami ir nesiginčykite su kelių policija, kaip ir su artimaisiais, draugais kai vairuosite – nuostoliai būtų įspūdingi.

Liūtas (07 23–08 22). Trečiadienį niekuo nerizikuokite: nei savo geru vardu, nei pinigais, nei santykiais su mylimu žmogumi (nors pagunda galima, mat šiandien norėsis nusivilti meile). Būkite atsargūs, atidūs bei susikaupę.

Mergelė (08 23–09 22). Trečiadienį galite suklysti vertindami draugus, mylimą žmogų ar ką tik išgirstus dalykus. Rimtoms išvados – ne metas, tad nesidžiaukite suradę, neliūdėkite pametę. Netinkamas laikas nutraukinėti santykius ar mėginti užmegzti naujus.

Svarstyklės (09 23–10 23). Trečiadienį nepavyks kažko suprasti ar kitam paaiškinti. Likite kantrūs, kuklūs, santūrūs – ypač bendraudami su vadovybe, tai pat su pavaldiniais ar artimaisiais, mylimu žmogumi. Darbe itin atidžiai tikrinkite savo užduotis – dabar bus lengva jus apkaltinti profesionalumo stoka.

Skorpionas (10 24–11 22). Trečiadienis – apgaulinga diena, kai pavojinga pervertinti savo įtaką bei galimybes. Į nieką nesikiškite bei dėl nieko nesijaudinkite. Kad ir kokios nemalonios naujienos jus pasiektų – tai laikina, tai pasikeis.

Šaulys (11 23–12 21). Trečiadienį nepalanku tvarkyti finansinius, darbo reikalus, kita vertus, būtent šios problemos gali priversti kažkuo rizikuoti. Ypač moterys bus linkusios kelti sau pernelyg aukštus, neprotingus reikalavimus. Palikite save pačius ramybėje – atsipūskite nuo nuolatinės įtampos siekiant tobulumo.

Ožiaragis (12 22–01 19). Jei labiau kažkuo suabejosite, tai nerizikuokite, ir diena praeis be nuotykių. Galimi nemalonumai per partnerius, per sutuoktinį, o mėginimai aiškintis, kur dingo meilė ar pinigai, tokias problemas tik pagilintų.

Vandenis (01 20–02 18). Trečiadienį gresia netikėti nusivylimai savo šefu, mylimu žmogumi, savimi bei savo sugebėjimais, na, ir kitokiais žemiško gyvenimo privalumais. Labiau pasaugokite sveikatą bei gerus santykius su kolegomis, pavaldiniais ar vadovybe.

Žuvys (02 19–03 20). Trečiadienį galite suklysti, tad nepervertinkite savo galimybių bei įtakos – nepamirškite, kad gerais norais kelias peklon grįstas. Labiau pasaugokite vaikus. Nepriekaištaukite žmogui, kurį mylite (beje, būsite linkę be reikalo pavyduliauti ar tuščiai išlaidauti vardan mylimo žmogaus).