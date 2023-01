Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, sausio 19 d.

Šios dienos sumanymai bus nepaprasti ir iš tiesų vertingi. Verta imtis sudėtingų reikalų tvarkymo, spręsti painias, komplikuotas problemas. Veikite ryžtingai, tačiau būtinai įsiklausę į savo intuiciją. Šios dienos principas – reaguoti, o ne svarstyti.

Sapnai iš trečiadienio į ketvirtadienį nėra reikšmingi, svarbesni tik konkretūs, aiškūs vaizdai. Gerai buvo gaminti valgį ar jį matyti – turtas; kepurė – netikėti pinigai. Tačiau pinigai – nuostoliai, apgaulė; mirusieji – katastrofos; ginklai – išbandymai.

Blogas ženklas: pamesti pirštinę moteriai – vyro neištikimybė, vyrui – konfliktas, muštynės; jei sulūžtų peilio ašmenys ar kitas metalinis daiktas – katastrofa, nužiūrėjimo požymis; kėdė jums sėdint – nuostoliai, šeimos iširimas; jei jus išteptų paukštis – gresia atpildas už nedorus darbus.

Geras ženklas: įsidurti, įsipjauti – atsikratysite nereikalingo jūsų gyvenime; rasti aštrų metalinį daiktą, ypač peilį – pergalė, kovoje su priešais; jei indai smulkiai sudužtų – garbingai įveiksite išbandymus.

Žvilgsnis į priekį: penktadienį palankūs pasteliniai tonai.

Avinas (03 21–04 20). Ketvirtadienis sėkmingas – negaiškite laiko nesvarbiems darbams, tuštiems susitikimams. Užsiimkite profesinėmis problemomis, ypač jei jos susijusios su kolektyvu. Palankus metas kelionėms, komandiruotėms.

Jautis (04 21–05 20). Ketvirtadienį dabartinis jūsų nerimas gana greitai išsisklaidys, o esamos problemos išsispręs. Tačiau šiandien dar teks pakovoti už savo teises, įtaką ir net turtą.

Dvyniai (05 21–06 21). Ketvirtadienį nieko nedarykite piktuoju. Jei reikės ką paspausti, ieškokite diplomatiškų būdų, siekite visiems priimtinų sąlygų. Sutikdami su bendra, visuotine nuomone, susitaikydami su neišvengiamais dalykais pelnysite aplinkinių pagarbą. Tinkamas metas bendradarbiavimo ryšių puoselėjimui. Būkite pakantesni sutuoktiniui.

Vėžys (06 22–07 22). Ketvirtadienį nusileiskite pirmi, priimkite tas sąlygas, kurias jums siūlo. Palankus metas diagnozuoti keblų negalavimą. Geras laikas iškrovos dietai.

Liūtas (07 23–08 22). Ketvirtadienį laimė ateis per žmogų, kurį mylite, per sutuoktinį, per sąjungininkus. Mokėkite parodyti, kaip juos visus mylite, vertinate.

Mergelė (08 23–09 22). Ketvirtadienį jokių skubių veiksmų: nieko nedarykite nepasitarę su šeima, nesuderinę su savo kolegomis. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi vėliau – nereikėtų jų atmesti. Palankus metas tikrinti sveikatą, pradėti gydymo kursą.

Svarstyklės (09 23–10 23). Ketvirtadienį tiks tvarkyti skubius neatidėliotinus reikalus. Puiki proga ir svarbiam pokalbiui, tiesa, bus svarbu nieko neįžeisti bei nepažadėti dalykų, kurių negalėsite įvykdyti.

Skorpionas (10 24–11 22). Ketvirtadienį galite nemažai laimėti – šiuo metu būsite kupini jėgų bei nuostabių sumanymų, kuriuos vėliau pavyks sėkmingai įgyvendinti. Galima rizikuoti, ypač jei jus rems kiti, jei būsite ne vieni. Na, o spręsdami savo finansines problemas nepamirškite, kad jų gali turėti ir kiti.

Šaulys (11 23–12 21). Ketvirtadienis – pakilimo metas, kai verta imtis ryžtingai bei skubiai įgyvendinti svarbius sumanymus. Beje, jei jums trūksta ryžto nutraukti kažkokį alinantį ryšį (draugišką, romantišką), šiandien tinkama proga pasakyti „sudie“.

Ožiaragis (12 22–01 19). Ketvirtadienį likite santūrūs bei atsargūs: neverta niekam savo planų atskleisti, svajonių pasakoti. Saugokite santuokines paslaptis, likite ištikimi savo antrajai pusei.

Vandenis (01 20–02 18). Ketvirtadienis – svarbių susitikimų, permainų metas. Beje, galite nesuvokti, kas dabar reikšmingiausia, būtiniausia. Tai atsiskleis tik vėliau ir lems jūsų ateitį net kelis metus. Elkitės, kaip jaučiate, kaip to reikalauja aplinkybės, jūsų antroji pusė – ir viskas bus gerai.

Žuvys (02 19–03 20). Ketvirtadienį sėkmė, išaukštinimas ateis netikėtai ar ten, kur nelaukėte. Įsidėmėkite gautus dalykinius pasiūlymus, tačiau atsakymą geriau atidėti rytdienai. Na, o patys nesipirškite ir nieko nereikalaukite bei nieko neprašykite.