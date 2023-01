Palmira: diena žada netikėtumus, tad labai jos neplanuokite

Diena žada netikėtumus, tad labai jos neplanuokite. Daugiau bendraukite. Būkite atidesni vyresnio amžiaus asmenims, ypač vyresnėms moterims. Ir likite dosnūs, kai teks pareikšti savo jausmus artimiesiems, mylimam žmogui ar padėti prašančiam, ir santūrūs, kai norėsis supykti. Nepasiduokite pagundai užsigauti, nusisukti, užsisklęsti.

Beje, nemenkas akcentas gali būti skirtas pinigų ar meilės deficitui šeimoje. Tad vieniems gali tekti išgirsti pretenzijas dėl per didelio atsidavimo veiklai (ir per mažo šeimai), o aptingusiems – dėl materialinių problemų namų ūkyje, ir beveik visiems gali kliūti dėl netinkamai panaudojamų pinigų bei per didelių išlaidų. Patartina šeimos ramybės vardan šį savaitgalį vengti išlaidauti, o didesnius pirkinius būtinai aptarti su antrąja puse. Jei norėsite ką įsigyti, tiktų pirkti tik tai, kas ilgalaikiška, į ką galėsite metų metus ramiai žiūrėti nenorėdami išmesti. Nepatartina pirkti elektros prietaisų.

Sekmadienį 23 val. 45 min. Uranas pradės judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu. Šis tiesusis arba direktinis judėjimas tęsis iki rugpjūčio 28 d. Kai Uranas juda tiesiai, didėja reformų poreikis, aktyvėja permainos visuomenėje ir asmeniniame gyvenime – įvykių eiga taps dar labiau nenuspėjama.

Iš šeštadienio į sekmadienį buvo gerai sapnuoti žaliuojančias pievas, miškus, žydinčius sodus – tai džiaugsmas, meilė, šeimos pagausėjimas. Vaisiai – pinigai, turtas. Šaltis, žiema – vienatvė, nuostoliai, skurdas.

Blogas ženklas: einant paslysti, nukristi – galite praleisti svarbią galimybę, jei namuose imtų tinkas nuo lubų byrėti ar parketlentė išskristų – gresia nuostoliai, neturtas, jei nagas nulūžtų – liga, jei kas užkristų ant galvos – staigios, nelauktos permainos; pilki tonai.

Geras ženklas: išvysti amalą, krentančią žvaigždę – malonūs netikėtumai, šaunios pažintys, jei ant galvos užkristų paukščio plunksna – gera žinia.

Avinas (03 21–04 20). Sekmadienį verta aplankyti savo geriausius draugus (jei tik tam neprieštarus jūsų sutuoktinis). Šiandien bus svarbu daugiau šilumos skirti antrajai pusei, ypač jei jūsų santykių stažas didelis...

Jautis (04 21–05 20). Sekmadienį venkite kažko reikalauti iš artimųjų – pasistenkite suprasti jų norus, svajones.

Dvyniai (05 21–06 21). Sekmadienis šaunus, kai viskas savaime grįš į savo vietas. Tiesa, būkite pakantesni artimųjų trūkumams – ne laikas kelti reikalavimus.

Vėžys (06 22–07 22). Sekmadienis sudėtingas, mažiau tikėkitės, jei nenorite be reikalo nusivilti.

Liūtas (07 23–08 22). Sekmadienį būkite tolerantiškesni vyresniems šeimoje. Ne laikas aiškintis santykius su antrąja puse. Nepavyduliaukite ir niekam nepavydėkite.

Mergelė (08 23–09 22). Sekmadienis gali priversti naujai įvertini dabartinius įpročius, pomėgius bei paieškoti būdų, kaip pagerinti savijautą.

Svarstyklės (09 23–10 23). Geriau jausitės sekmadienį – gali išsipildyti sena svajonė, išsispręsti seniai varginęs klausimas. Tiesa, patartina daugiau laiko praleisti namuose – draugus kvieskitės pas save. Ir būkite pakantesni vaikų nuomonei.

Skorpionas (10 24–11 22). Sekmadienis tinkamas vien poilsiui, atsipalaidavimui bei maloniam bendravimui šeimoje – ne laikas priekaištams, santykių aiškinimuisi.

Šaulys (11 23–12 21). Sekmadienis sklandesnis, labiau tinkamas bendravimui, tiesa, atsisakant ieškoti, aptarinėti kažkieno trūkumus, klaidas – orientuokitės į privalumus.

Ožiaragis (12 22–01 19). Sekmadienis netinkamas rizikuoti pinigais, o taip pat sutuoktinio jausmais bei kantrybe.

Vandenis (01 20–02 18). Sekmadienis daug palankesnis – puikiai tinkamas aplankyti senus draugus, susitikti su tais, kurių pasiilgote.

Žuvys (02 19–03 20). Galimi apmaudūs nesusipratimai su sutuoktiniu sekmadienį – ne laikas ginčams, taip pat įtarinėjimams, santykių aiškinimuisi.