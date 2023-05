Palmiros horoskopas trečiadieniui, gegužės 31 d.

Diena kupina džiugių nuojautų, užkrečianti entuziazmu, noru kažką veikti, kuo daugiau bendrauti, sužinoti, bet ir palanki tylai, susikaupimui – raskite laiko taikiam, ramiam pabuvimui su savimi. Tai gana mistiškas metas, kai naudinga gilintis į nuojautas, atsižvelgti į aplinkos ženklus.

Vis dėlto nesėdėsime rankų sudėję: jei imsimės energingai, drąsiai spręsti svarbų klausimą, galima daug ką pakeisti gerąja linkme. Pasiduokite įkvėpimui, pirmam impulsui, pasitikėkite pirmu įspūdžiu. Kovoti tiks, tiesa, garbės kodeksas privalomas. Tvarkant reikalus bus svarbi greita reakcija, asmeninė iniciatyva, valia. Beje, galite sulaukti ir nemenkos draugiškos pagalbos – ieškokite bendraminčių, sąjungininkų. Deja, jei pasiduosime pykčiui, įniršiui, mėginsime agresyviai, drastiškais būdais paveikti kito valią, sprendimus, sulauksime ne itin malonaus atoveiksmio (nebūtinai iš karto).

Šiandien daugiau laiko praleiskite namuose su artimaisiais. Palanku priimti svečius. Dera užsiimti labdara.

Iš antradienio į trečiadienį buvo svarbūs tik tie sapnai, kuriuose regėjote artimus žmones, giminaičius. Sapnus reikėtų suprasti tiesiogiai. Blogai buvo sapnuoti mirusiuosius.

Blogas ženklas: susidurti su agresyviais naminiais gyvūnais, juolab nukentėti nuo jų – tai ne tik įspėjimas apie gresiančias nesėkmės, katastrofas, bet ir apie slaptą artimo žmogaus neapykantą, valgyti vištieną.

Geras ženklas: jei jums meilinsis svetimas šuo, katė – išties esate mylimi bei gerbiami savo artimųjų, jei ant jūsų užkristų paukščio plunksna – galima gera žinia ar susitikimas su senu draugu, rasti monetų, ypač herbu į viršų, – sėkmingai išspręsite dabartines problemas, rasti veidrodžio šukę – išsisklaidys painiava.

Žvilgsnis į priekį: ketvirtadienį tinka spręsti įsisenėjusias problemas darbe, tvarkyti įstrigusius reikalus, siekiant juos paskubinti; palankios spalvos – balta, alyvinė, raudona.

Avinas (03 21–04 20). Trečiadienis pergalingas, vis dėlto nebūkite itin užsispyrę, mokėkite įvertinti ir kitų idėjas bei galimybes. Patartina dažniau nusileisti bei nesivelti į ginčus. Būkite atidūs, kad neįskaudintumėte sutuoktinio.

Jautis (04 21–05 20). Trečiadienį neskubinkite įvykių – kantrybė bus pats reikalingiausias dalykas: mokėkite išklausyti, pasitarnauti. Verta imtis anksčiau nepavykusių, įstrigusių reikalų – šiandien bei artimiausiomis dienomis pavyks juos išjudinti.

Dvyniai (05 21–06 21). Trečiadienį pasiteisins apgalvota rizika. Svarbesnius reikalus verta sutvarkyti nuo ankstyvo ryto iki 10 val. 20 min. Vėliau būkite atidūs, kad neimtumėte be reikalo niršti, karščiuotis, kitaip galimi nesusipratimai su aplinkiniais, o ypač su vaikais, mylimu žmogumi.

Vėžys (06 22–07 22). Trečiadienį niekur nesiveržkite, derinkitės prie įvykių tėkmės. Tiktų su vadovybe aptarti jūsų uždarbio klausimą. Nesiimkite sunkių darbų vieni. Beje, pagalba šiandien ateis beveik savaime, neprašant. Daugiau laiko praleiskite namuose su artimaisiais.

Liūtas (07 23–08 22). Trečiadienis – jūsų lyderystės metas, kai bus taip, kaip jūs nuspręsite. Galima žengti drąsų žingsnį, tiesa, tokiam sprendimui tinkamas laikas tik ryte iki 10 val. 20 min. Vėliau išaugs traumų, konfliktų tikimybė.

Mergelė (08 23–09 22). Trečiadienį bus svarbu jėga nieko nekeisti, o išnaudoti susidariusias aplinkybes. Gali atsirasti įtakingų slaptų gynėjų. Verta ieškoti konfidencialaus užtarėjo.

Svarstyklės (09 23–10 23). Trečiadienį aiškiai suvoksite reikalo esmę, suprasite, kurlink reikia sukti, ir, jei pasistengsite, pavyks kai ką pakeisti savo naudai. Tai geras laikas pakovoti už savo pažeistas teises bei naują įtakos sferą. Galite sulaukti ypatingos bičiuliškos pagalbos. Beje, šiandien gali užsimegzti ypatinga draugystė.

Skorpionas (10 24–11 22). Trečiadienį savaime galimi naudingi pasikeitimai, tiesa, patys irgi nesėdėkite rankų sudėję. Dabar patrauksite įdomių, įtakingų žmonių bei savo šefo pagarbų dėmesį. Verta su vadovybe aptarti jūsų karjeros perspektyvas. Gautus darbo pasiūlymus verta svarstyti.

Šaulys (11 23–12 21). Trečiadienį mažiau planuokite, o pasikliaukite savaimine įvykiu eiga – net nepastebėsite, kaip išsispręs jums rūpimas klausimas. Geras laikas susitikimams su įtakingais asmenimis, partneriais, užsieniečiais. Tinkamas laikas svarbiems susitarimams.

Ožiaragis (12 22–01 19). Trečiadienį nepraraskite saiko bei diplomatiškumo, ypač jei teks bendrauti su vadovybe. Tinkamas laikas spręsti sudėtingas darbines problemas. Palanku namuose pradėti remontą.

Vandenis (01 20–02 18). Trečiadienį naudokitės atsiveriančiomis geromis progomis (o jos dažniausiai bus per aplinkinius), nebijokite avantiūrų, azarto, bet venkite prieštarauti partneriams, sutuoktiniui. Palankus laikas sąjungai sudaryti, tinkamas susitikimams su užsieniečiais.

Žuvys (02 19–03 20). Trečiadienį pasistenkite daugiau laiko praleisti namuose. Venkite konfliktų su vadovybe bei kolegomis. Na, o pagalba ateis per artimuosius, per šeimą, per senus draugus.