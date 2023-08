Palmiros horoskopas rugpjūčiui: šiam ženklui visas pasaulis bus maloniai padėtas prie kojų

AVINAS

Tai jūsų sėkmės bei meilės mėnuo, ir jausitės puikiai, būsite kūrybingi, kupini ambicingų sumanymų, tačiau nebūkite patiklūs, nepasiduokite daromam spaudimui ir impulsyviai nepriimkite jokių atsakingų sprendimų mėnesio pradžioje (1, 2, 5, 7–9 d.).

Nuo antros dekados gerės nuotaika, daugės sėkmės. Jus sups puikūs žmonės. Gali megztis perspektyvios veiklai pažintys. Pasinaudokite gautais pasiūlymais – tai geras laikas žengti atsakingą žingsnį karjeroje.

O štai meilėje reikėtų likti santūresniems. Naujų pažinčių užmegzti nepatartina, nors gali atsinaujinti senas ryšys. Labiau tikėtina, kad romantiškos kibirkštys žiebsis tarp bendradarbių ar tų, su kuriais ilsėsitės sanatorijoje.

JAUTIS

Pirmosios dvi dekados – dvilypis metas: pakaks įkvėpimo, gerų sumanymų imtis kažko reikšmingo, bet galimi stabdžiai, kliuviniai dėl pinigų stygiaus. Deja, įvykių nepaskubinsite, veikloje darbų tempai sumažės. Tiesa, jei imsitės namuose pertvarkymų (remontų, statybų), viskas pakankamai sklandžiai klostysis.

Deja, laukia rūpesčiai bei išlaidos dėl vaikų, giminaičių, taip pat pamirštų pažadų. Vis tik pasistenkite nepasiduoti emocijoms, nesivelti į konfliktus (ypač 1, 7, 8, 15, 16 d.).

Šis mėnuo bus daug produktyvesnis, jei atidėsite dalykinius reikalus ir pasišvęsite šeimai, namams, užsiimsite vaikų problemomis. O labiau jiems padėsite, jei tam skirsite antrą mėnesio pusę. Labiau pasaugokite turtą, pinigus bei darnius santykius su artimaisiais, mylimu asmeniu 21, 22, 27, 28 d.

DVYNIAI

Rugpjūčio pradžia – įdomus, aktyvus laikas. Naujos pažintys, nauji pasiūlymai. Vis tik būkite atsargesni, apdairesni, išrankesni – ne viskas auksas, kas žiba. Nors nuo mėnesio pradžios bus daug žadama, siūlomi įdomūs dalykai, tačiau dažniausiai tai bus tuščias vylius.

Iš tiesų viskas klostysis pagal principą „ko paklausi, to negausi“. Ar nepadarėte klaidos, pajusite mėnesiui baigiantis. Tuomet būsite priversti keisti savo klaidingas pozicijas, atsisakyti nereikalingo savo asmeniniame gyvenime bei veikloje.

Mėnesio pabaigoje viskas gali įstrigti, ir nors jūsų nuotaikos vis dar liks optimistiškos, tačiau pakaks kliuvinių bei pritrūks motyvacijos veikti, gali imti stigti ir pasitikėjimo savimi, taip pat ir pinigų.

VĖŽYS

Rugpjūtį labiau pasirūpinkite, kaip apdrausti jau esamus pasiekimus: venkite finansinių avantiūrų, labai nesižavėkite jums siūlomomis naujovėmis. Labiausiai tai bus aktualu 1–9, 15–17, 21–23 d., kai nuojautos gali apgauti, o ekspertų prognozės nepasitvirtinti. Tai dienos, netinkamos investavimui, pinigų skolinimui ar skolinimuisi, kreditų ėmimui.

Šį mėnesį jūsų pozicijas reikia stiprinti, bet ne plėsti, ir tai bus finansinio stabilumo garantas. Aktyviai veiklai labiau palankios pirmos dvi dekados, trečią mažinkite darbų tempus.

Kita vertus, šis laikas puikiai tinkamas poilsiui, ypač su šeima. Nepatartina planuoti kelionių ar komandiruočių mėnesio pabaigai.

LIŪTAS

Gimtadienio mėnuo leis dar kartą pajusti, kad Liūtas – karalius, kad visas pasaulis maloniai padėtas prie kojų. Tiesa, pas vyrus ir pas moteris sėkmė ateis skirtingai. Vyrams derėtų būti veikliems ir kantriai bei atkakliai siekti savo tikslų.

Moterims atvirkščiai – jei ims kažko atkakliai siekti, strigs, susidurs su apribojimais, kliūtimis. Joms verta ilsėtis. Tad atsipalaiduokite, pasiduokite srautui ir nieko nedarykite per jėgą ar specialiai – už iniciatyvą nukentėsite. Moterims verta labiau pasikliauti likimu, ir nė nepajusite, kaip nejučiomis, be ypatingų pastangų išsispręs ne viena problema, susijusi tiek su darbu, pinigais, tiek su meile – likimas slapčia padės siųsdamas naudingus žmones, palankias aplinkybes.

Na, o labiau save pasaugoti, netvarkyti svarbių reikalų, nevykti į keliones bei nesiaiškinti, kaip karštai esate mylimi antrosios pusės, derėtų 1, 9, 21–23 d.

MERGELĖ

Itin aktyvus mėnuo, kai daug siekiama ir energingai puolama į kovą už svarbų reikalą. Vis dėl to tai laikas prieš gimtadienį, tad dėl per didelio veržlumo, skubėjimo galima suklysti, apsigauti.

Jei iš esmės nieko naujo nesiimsite, o tik plėtosite, tęsite tai, ką anksčiau darėte, jei labiau įsiklausysite į intuiciją, tuomet pavyks suderinti teoriją su praktika, norus su galimybėmis bei gauti norimus rezultatus.

Tad labai nesižavėkite atsiveriančiomis naujomis perspektyvomis, neskubėkite priimti gautų pasiūlymų – atidėkite tai laikui po gimtadienio. Iki jo netikslinga ką nors nauja pradėti. Naudinga šiuo metu koreguoti veiklą, įtvirtinti laimėjimus. Šį mėnesį gerės bei suaktyvės santykiai ir su bičiuliais – sulauksite didesnio jų dėmesio, aktyvios pagalbos. Labiau pasisaugokite vagių, būkite apdairesni kelyje 1, 2, 5, 6, 15–17, 21–23, 27, 28 d.

SVARSTYKLĖS

Nereikėtų pasiduoti entuziazmui ir apsiimti didelio darbų kiekio. Tai tikrai tinkamas laikas atostogoms, na, o jei dirbate – nesiimkite naujų projektų. Verta susitelkti ties tuo, ką nuveikėte, – vertinkite, kiek tai perspektyvu. Gal reikėtų kažką koreguoti, reorganizuoti? Likite kantrūs, neskubinkite įvykių, tenkinkitės tuo, kas einasi savaime, tuomet ne taip pavargsite, lengviau su žmonėmis bendrausite.

Sulauksite ir įdomių pasiūlymų (ne tik dalykinių, bet ir asmeninių), kurie gali versti priimti netikėtus, net prieštaringus sprendimus – ne kartą šį mėnesį teks laviruoti tarp dviejų ugnių (labiau tikėtina 1, 2, 7–10, 16–19, 21, 22, 27–29 d.).

Beje, 7–9, 15–17, 21, 22 d. gali atnešti negeistinų permainų – tiek finansiniuose dalykuose, versle, tiek santykiuose su mylimu žmogumi, bent jau tuo metu kažko naujo imtis, kaip ir įsimylėti, nepatartina.

SKORPIONAS

Mėnuo bus puikus veiklai, energingam reikalų tvarkymui. Na, o jei atostogaujate, patartinas aktyvus poilsis. Pirmas dvi dekadas daug kas eisis savaime – ne taip pavargsite, lengviau su žmonėmis bendrausite, sulauksite įdomių pasiūlymų: ne tik dalykinių, bet ir asmeninių.

Taip pat jums puikiai pavyks įgyvendinti ankstesnius sumanymus, kūrybines idėjas bei pelnyti pripažinimą, nes pakaks ne tik vidinės energijos, išradingumo, bet ir pagalbos iš šalies. Reikalas tas, kad dabar atsiras bendraminčių, stiprių, įtakingų sąjungininkų.

Tiesa, mėnesio pabaiga po 25 d. – gana sudėtingas metas, kai verta atsitraukti, kai pavojinga ką nors keisti, priimti naujus sprendimus veikloje. Nesižavėkite tuo metu gautais pasiūlymais (ypač dalykiniais, finansiniais) – galite įsivelti į pavojingą avantiūrą.

ŠAULYS

Smagus metas: savaime ims spręstis net sudėtingiausios problemos – pakaks ir nedidelio jūsų noro, saikingų pastangų. Nemažai ką lems ryšiai, tad daugiau bendraukite, eikite į viešumą, atnaujinkite senus ryšius, užmegzkite naujas reikalingas pažintis. Ir nebijokite prašyti pagalbos, užtarimo, ypač jei spręsite darbo, karjeros klausimus – tai padės gauti naudingą pasiūlymą tarnyboje, sėkmingai pereiti į kitą darbovietę ar apskritai rasti darbo vietą.

Mėnuo atneš gerų pokyčių šeimos santykiuose, o įsimylėjusius įkvėps santuokai. Tiesa, mėnesio vidurys gana apgaulingas, tad tuo metu užsimezgę romantiški ryšiai gali atnešti nemenkų nusivylimų.

Trečia mėnesio dekada gali pakoreguoti jūsų meilės planus – jūs galite priimti visiškai kitą sprendimą nei manėte anksčiau. Vis dėlto geriau to nedaryti – vėliau galite pasigailėti.

OŽIARAGIS

Tai bus gana problemiškas mėnuo, tiesa, vyrams jis nebus toks sudėtingas, kaip moterims. Vyrai gali planuoti drąsesnius projektus, veltis į rizikingus sumanymus – jiems pasiseks. Moterims rizika (ir ne tik veikloje, bet ir asmeniniuose santykiuose) vargu ar pasiteisins.

Pagrindinis saugumo bei sėkmės principas moterims – nesivaikykite vyturio padangėje. Šį mėnesį moterims geriausia ilsėtis, beje, vengiant kurortinių romanų, net jei esate vienišos. Palankios tolimos kelionės. Vyrams gera proga rinktis atostogoms ekstremalų turizmą užsienyje.

Labiau nemalonus mėnesio vidurys, kai gali pakenkti intrigantai, pavyduoliai ar būti priminta ir sena skola, turint ribotas galimybes grąžinti. Sudėtinga ir mėnesio pabaiga nuo 25 d., kai bus svarbu labiau pasaugoti turimus pasiekimus bei savo darbo vietą.

VANDENIS

Prisiminkite, jog dabar vasara ir atėjo laikas atsipalaiduoti, ilsėtis. Pajuskite malonumą priklausyti nuo artimųjų, nuo tų, kuriuos mylite, – dabar nauju kaitrumu gali įsižiebti ir blėstantys jausmai santuokoje.

Mėnuo atneš sėkmę susipažįstant, meilėje. Tiesa, neskubėkite įsimylėti, prisipažinti meilę, prisirišti, žadėti, įsipareigoti. Deja, emocijos šį mėnesį itin nestabilios, ir santykiai svyruos nuo karščiausių jausmų iki visiškos neapykantos. Ir tai gali pajusti ne tik ką tik „iškeptos“ poros, bet ir turinčios didelį stažą, kurios jau žino, kaip įveikti nesutarimų barjerus.

Dalykiniuose reikaluose bus svarbu per daug ir per toli neužsimoti, palaikyti gerus santykius su vadovybe bei klientais. Labiau gilinkitės į neatskleistus vidinius rezervus, ugdykite juos – jūsų asmeninės galimybės išties per mažai atskleistos.

ŽUVYS

Dabar svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą. Tai reiškia, kad kompromisai – jūsų jėga. Na, o jei pasiduosite pagundai visą „teisybę“ išsakyti sutuoktiniui, gal dalykiniam partneriui ar kolegai, klientui, kaimynui, giminaičiui, žinokite, jog teisybė dabar ne jūsų pusėje, ir net geri dalykiniai ar asmeniniai santykiai gali būti visai sugadinti, net nutrūkti (ypač, jei imsite aiškintis santykius mėnesio viduryje).

Dėl įtampos galite net susirgti. Bus naudingiau, jei stengsitės rasti bendrą kalbą – kovodami, konkuruodami nieko nepešite. Tad stiprinkite sveikatą bei nervus ir nesipykite su tais, kurie jus myli, su jumis dirba.

Deja, laukia nerami ir sunki mėnesio pabaiga, kai teks susimokėti už nemokėjimą likti kantriais bei diplomatiškais.