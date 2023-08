Palmira: tai nervingas metas, kai svarbu daug nesusiplanuoti

Beje, galima nemenka įtampa tarp konkurentų dėl valdžios, pinigų ar meilės – gresia ir netikėti, net priverstiniai konfliktai, santykių aiškinimasis. Kad ir kas atsitiktų, jėga nieko nespręskite bei nepažeidinėkite įstatymų.

Šiandien tiks kažko mokytis, gilintis į profesines žinias. Tačiau nepalanku imtis naujų darbų, priiminėti atsakingų finansinių sprendimų, pasirašinėti svarbių dokumentų. Netinkamas laikas ir kurti naujus planus, projektus – tai, ką šiomis dienomis numatysite veikloje, bus sunkiai įgyvendinama, mažai naudinga, nepateisins jūsų lūkesčių. Būtina atida dirbant su pinigais, taip pat kompiuteriu. Nepalankūs kontaktai su užsieniečiais, su įtakingais asmenimis, politikais – tiek dalykiniai, tiek asmeniniai.

Nepalankus metas finansininkams, teisėsaugos, teisėtvarkos atstovams, politikams, pedagogams, moterims, dirbančioms vadovaujamą darbą.

Komplikuotas laikas ir romantiškiems pasimatymams, juolab naujų santykių (bičiuliškų bei darbo) užmezgimas. Visiškai netinkamas metas santykių aiškinimuisi – ir ne tik romantiškų, bet ir draugiškų, dalykinių. Teisybės nerasite, dar daugiau susipainiosite...

Nepatartina pirkti elektros prekių, vertingų ar gražių daiktų, papuošalų.

Turi labiau dietos laikytis asmenys, kurių silpnesnė kepenų, tulžies pūslės, inkstų veikla. Nepalankus metas sudėtingoms korekcinėms grožio procedūroms (tarkim, tam tikrų vaistų suleidimas, odos šlifavimas ir pan.) – vargu ar liksite patenkinti rezultatais.

Sapnai iš pirmadienio į antradienį labiau svarbūs moterims, jie pildysis per mėnesį. Buvo palanku regėti kovą, ginklus, kraują – tai pergalė, iškilimas.

Blogas ženklas: ryte pieną išlieti, jei šukos sulūžtų, daug plaukų išsipeštų, jei plaukai į kaltūną susiveltų, jei siūlai mazgytųsi, negalėtumėte siūlo į adatą įverti, rasti lėlę be galvos ar atskirai nutrauktą galvą, veidrodį sudaužyti, jei laikrodis imtų vėluoti ar sustotų, susižeisti kruvinai, jei dantenos imtų kraujuoti.

Geras ženklas: rasti blizgantį daiktą – sėkmė, netikėta dovana, jei šviesa atsitiktinai virš galvos įsižiebtų – sveikata, stiprybė.

Žvilgsnis į priekį: trečiadienį palankūs blankūs tonai.

Avinas (03 21–04 20). Antradienį nepervertinkite savęs, savo galimybių (ypač finansinių) bei įtakos – tai brangiai kainuos. Labiau pasikliaukite sutuoktinio ar mylimo asmens jausmais – neklausykite apkalbų. Prastas sumanymas būtų ir aiškintis meilės santykių su sutuoktiniu – gali paaiškėti, kad skyrybos yra vienintelis gelbėjimosi ratas...

Jautis (04 21–05 20). Antradienis – konfliktinis, kai reakcija būna staigi, bet netiksli. Kad ir keista, bet pergalę atneš taikūs kovos būdai – nepasiduokite agresijai, mokėkite nereaguoti į provokacijas. Mokėkite skirti provokacijas, kad dėl kovos už valdžią, įtaką (darbe, visuomenėje, šeimoje) neprarastumėte realybės jausmo. Venkite pažeidinėti įstatymus, kelių eismo taisykles, nerizikuokite kelyje.

Dvyniai (05 21–06 21). Antradienį būsite nusiteikę ramybei, apmąstymams, tačiau kažkas vers spręsti neįdomias, kvailas, svetimas problemas, gilintis į dalykus, apie kuriuos nenorite nieko žinoti. Likite taktiški ir mažiau įtarinėkite artimuosius – viskas geriau nei manote. Beje, pats blogiausias būdas „išsikrauti“ po santykių aiškinimosi bus automobilio vairavimas. Galimos ir nemenkos baudos.

Vėžys (06 22–07 22). Antradienis trikdantis, kai atrodo, jog viskas kliudo gyventi, jaustis laimingais, laisvais ir įkūnyti savus sumanymus. Nors norėsis viską mesti, imti ir nukirsti tai, kas trukdo, tačiau ką nors keisti nesiimkite – tai per brangiai kainuos, be to, nepasiteisins... Diena žada netikėtas išlaidas, baudas.

Liūtas (07 23–08 22). Antradienį būsite reiklesni, griežtesni, bet aplinkiniai iš jūsų tikėsis ne mažiau. Nepatartina aiškintis šeimyninių, meilės santykių – tik juos pabloginsite. Ne laikas kreiptis į vadovybę su skundais ir prašymais (ypač dėl atlyginimo padidinimo).

Mergelė (08 23–09 22). Antradienis nebus niūrus, jei mokėsite susivaldyti, nepasiduoti emocijoms bei kritiškiau vertinti viską, ką išgirsite. Reikėtų likti diplomatiškiems, jei teks bendrauti su užsieniečiais, taip pat savo kreditoriais ar skolininkais. Galimos finansinės apgaulės per užsieniečius. Ir pasistenkite nepasiduoti azartui vairuojant automobilį.

Svarstyklės (09 23–10 23). Antradienį mokėkite savo nepasitenkinimą aplinkiniams pateikti ramiai. Būtina savikontrolė – įtampa jausis nemenka ir galite neadekvačiai sureaguoti. Labiau pasaugokite pinigus, turtą – ne laikas skolinti (nebent norite savo pinigus padovanoti), investuoti. Ir nepavyduliaukite – šiandien taps lengva jus apgauti, nes būsite itin nepatiklūs, įtarūs, nervingi.

Skorpionas (10 24–11 22). Antradienį iš paprastų dalykų galite padaryti kažką painaus, sudėtingo, o išties rimtą problemą netikusiai supaprastinti. Nepriiminėkite jokių rimtų sprendimų dėl noro kažką pamokyti ar net kai kam atkeršyti – atoveiksmis bus nesmagus. Šiandien nesate stiprūs – verta ieškoti kompromisų ir visų pirma sąžiningai elgtis patiems.

Šaulys (11 23–12 21). Antradienį nesitikėkite teisingumo savo atžvilgiu nei namie, nei darbe. Būkite atidesni tariamiems niekams – per juos galite suvokti kai ką labai svarbaus, ko anksčiau nematėte, nevertinote. Tai sunkaus darbo diena, kai viskas priklausys nuo kokybės. Beje, jūsų sąžiningumas gali būti patikrintas. Išaugs konfliktų tikimybė darbe, ypač su vadovybe arba savo pavaldiniais, nesantaikos su artimaisiais tikimybė. Gresia įvairios traumos bei avarijos.

Ožiaragis (12 22–01 19). Antradienį būsite kupini ne tik įniršio, bet ir gerų idėjų, kaip esamas problemas įveikti, kaip įveikti nesėkmių inerciją. Tačiau šiandien nereikėtų kovokite už save, savo reikalą, už pripažinimą, populiarumą. Taip pat būkite apdairesni su pinigais, turtu bei kelyje.

Vandenis (01 20–02 18). Antradienį nesivelkite į santykių aiškinimąsi nei darbe, nei namie, – nors jus ir išklausys, gal net pritars ir užjaus, tačiau norimo tikslo nepasieksite. Geriau atidėkite ketvirtadieniui atsakingus pokalbius. Ir dažniau ilsėkitės, ypač jei dirbate įtemptą, atsakingą ar nuobodų darbą.

Žuvys (02 19–03 20). Antradienį gali taip nutikti, kad staiga suvoksite, jog visi jus supantys žmonės kvaili, nesąžiningi arba nedėkingi, kad niekas nesiruošia jums nusileisti ar suprasti. Tačiau prieš garsiai kažką pasakydami nurimkite bei gerai pasvarstykite: deja, gresia tušti ginčai, įvairūs vėlavimai, avarijos, vagystės ir t.t. Venkite skubėti, išlaidauti bei įsipareigoti.