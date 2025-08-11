Žinios, kurios šviečia.
Palmiros horoskopas pirmadieniui, rugpjūčio 11 d.

2025 m. rugpjūčio 11 d. 00:01
Pirmadienis puikus imtis susikaupusių darbų, tvarkymosi. Tinkamas metas aptarinėti jūsų uždarbio, karjeros klausimus su vadovybe. Palanku pasirašinėti darbo sutartis. Gautus pasiūlymus verta priimti.
