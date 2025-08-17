Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas sekmadieniui, rugpjūčio 17 d.

2025 m. rugpjūčio 17 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis džiugus, puikus bendravimui, susitikimams su bičiuliais, giminaičiais. Diena palanki svarbių pažinčių užmezgimui, taip pat vertingų daiktų, išskirtinių papuošalų įsigijimui.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.