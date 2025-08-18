Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: tai džiaugsmo, linksmybių, bendravimo metas

2025 m. rugpjūčio 18 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Pirmadienis – džiaugsmo, linksmybių, bendravimo metas. Reikia būti dosniems, kilniems. Negalima niekam nuotaikos gadinti, patiems liūdėti, nuobodžiauti taip pat netinka.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.