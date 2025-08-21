Orai
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. rugpjūčio 21 d. 05:30
Palmira: pasistenkite kuo daugiau nuveikti
2025 m. rugpjūčio 21 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį galima imtis naujų darbų, jei tai jau darėte anksčiau ir tai yra kažko seno atkartojimas. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti ir neatidėkite rytdienai nieko svarbaus. Taisykite klaidas. Nepalanku rašyti laiškus.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
