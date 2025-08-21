Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: pasistenkite kuo daugiau nuveikti

2025 m. rugpjūčio 21 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį galima imtis naujų darbų, jei tai jau darėte anksčiau ir tai yra kažko seno atkartojimas. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti ir neatidėkite rytdienai nieko svarbaus. Taisykite klaidas. Nepalanku rašyti laiškus.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.