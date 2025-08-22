Žinios, kurios šviečia.
Palmiros horoskopas penktadieniui, rugpjūčio 22 d.

2025 m. rugpjūčio 22 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Penktadienis – kritinis Mėnulio mėnesio pabaigos metas. Būtina atida dirbat, geranoriškumas bendraujant. Diena netinkama pradėti naujus darbus. Ieškokite ankstesnių klaidų, taisykite jas.
