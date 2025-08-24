Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas sekmadieniui, rugpjūčio 24 d.

2025 m. rugpjūčio 24 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Sekmadienį likite santūrūs bei atsargūs. Branginkite savo ramybę, gerus santykius šeimoje. Būkite atidesni sveikatai.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.