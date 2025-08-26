Orai
2025 m. rugpjūčio 26 d. 05:30
Palmira: vadovaukitės metodika „neskubėk ir būsi pirmas!“
2025 m. rugpjūčio 26 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Antradienį vadovaukitės metodika „neskubėk ir būsi pirmas!“ Geras laikas intuityviems asmenims. Verta imtis anksčiau atidėtų darbų, ieškoti klaidų bei jas taisyti.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Rodyti daugiau žymių