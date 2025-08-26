Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmira: vadovaukitės metodika „neskubėk ir būsi pirmas!"

2025 m. rugpjūčio 26 d. 05:30
Antradienį vadovaukitės metodika „neskubėk ir būsi pirmas!“ Geras laikas intuityviems asmenims. Verta imtis anksčiau atidėtų darbų, ieškoti klaidų bei jas taisyti.
Palmira Kelertienė
