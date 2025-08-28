Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmira: gautus pasiūlymus priimkite

2025 m. rugpjūčio 28 d. 05:30
Ketvirtadienis puikus finansinių reikalų tvarkymui. Tinka derėtis dėl jums palankesnių darbo sąlygų, palanku pasirašinėti naujas sutartis. Gautus pasiūlymus priimkite. Gera diena profesinėmis konsultacijomis, darbo su kompiuteriu tobulinimui.
