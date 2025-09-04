Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, rugsėjo 4 d.

2025 m. rugsėjo 4 d. 00:01
Ketvirtadienis įtemptas, konfliktinis, kai problemos kyla dėl kompetencijos stokos. Būkite atidūs išgirstoms pastaboms, kritikai. Ne laikas įrodinėti savo teisumą. Nepalanku ko nors prašyti, aptarinėti būsimus darbų planus su vadovybe.
