Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. rugsėjo 11 d. 05:30
Palmira: nesivelkite į apkalbas, intrigas
2025 m. rugsėjo 11 d. 05:30
Ketvirtadienį venkite nereikalingo bendravimo, nesivelkite į apkalbas, intrigas. Netinka pasirašinėti dokumentus, žadėti, įsipareigoti, pradėti naujus darbus.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
