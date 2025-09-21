Lrytas Premium prenumerata tik
Palmiros horoskopas sekmadieniui, rugsėjo 21 d.

2025 m. rugsėjo 21 d. 00:01
Sekmadienis sudėtingas dėl Saulės užtemimo, kai būtina atida, kad ir kuo užsiimsite. Stenkitės likti ramūs bei atsargūs, tolerantiški bendraudami. Ne laikas šventimams, rizikingoms pramogoms. Nepalankus metas romantiškiems pasimatymams.
