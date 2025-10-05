Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmira: nebūkite kategoriški bendraudami su artimaisiais

2025 m. spalio 5 d. 05:30
Sekmadienį geriausia skirti saviems, šeimai. Būkite atidesni vyresnių nuomonei, poreikiams. Nebūkite kategoriški bendraudami su artimaisiais, ypač vakare.
Palmiros horoskopas
