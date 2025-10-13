Palmira: mažiau planuokite, plaukite pasroviui

Avantiūristams šis laikas bus sėkmingas, tiesa, ne finansiniuose dalykuose – čia būtinas apdairumas, atsargumas.
Sapnai iš sekmadienio į pirmadienį susiję su jūsų finansine padėtimi bei karjeros sėkme. Puiku, jei regėjote daug sapnų. Palanku buvo sapne lipti į kalną, vykti į kelionę, matyti monetas, tauriuosius metalus, brangakmenius. Tačiau jei regėjote banknotus, peles, žiurkes, plaukus kirpote – saugokitės vagysčių, gresia ir kitokie nuostoliai.
Blogas ženklas: nukristi, einant už kažko užkliūti, jei negalėtumėte batų raištelio atrišti, pamesti raktus, jei ant jūsų drabužis imtų svilti ar namuose kas savaime užsidegtų.
Geras ženklas: išvysti vaivorykštę, krentančią žvaigždę (moterims iš kairės pusės, vyrams iš dešinės).
Žvilgsnis į priekį: antradienis tinkamas sunkiems, nemaloniems darbams nudirbti; patartina nešioti tamsių atspalvių drabužius.
Avinas (03 21–04 20). Pirmadienį neskubėkite, nurimkite, dėl nieko neišgyvenkite – tai laukimo metas, kai kaupiamos jėgos, patirtis. Nesistenkite skubinti įvykių.
Jautis (04 21–05 20). Pirmadienį optimistinis mąstymas pasiteisins, padėdamas rasti naujas, originalias išeitis, išvysti teisingas perspektyvas, tačiau tai bus nepalankus metas finansiniams sprendimams.
Dvyniai (05 21–06 21). Pirmadienį paaiškinkite savo partneriams, kokia jūsų nuomonė apie pinigus, išlaidas bei ištikimybę – atviras pokalbis padės išvengti galimų nemalonių staigmenų antradienį.
Vėžys (06 22–07 22). Pirmadienis atneš gerąjį persilaužimą. Tądien verta spręsti jums svarbius klausimus, ir reikalai pakryps reikalinga linkme.
Liūtas (07 23–08 22). Pirmadienį taikus pasyvumas bus pati geriausia taktika.
Mergelė (08 23–09 22). Optimistiškai nusiteikę būsite savaitės pradžioje, tiesa, reikalams tinkamas nebent pirmadienis. Pirmadienio mintys, susitikimai, pokalbiai turės įtakos jūsų ateičiai. Ieškokite bendraminčių.
Svarstyklės (09 23–10 23). Pirmadienį rimta veikla neužsiimkite, bet renkite pagrindus būsimiems žygiams. Ne laikas aptarinėti finansinius klausimus su šefu.
Skorpionas (10 24–11 22). Pirmadienį venkite konkrečių įsipareigojimų – žadėkite, kurkite naujus projektus, tiesa, labiau abstrakčius, neapibrėžtus.
Šaulys (11 23–12 21). Savaitės pradžioje reikėtų labiau pasigilinti į savo vidų, pasiaiškinti savo slaptus, neatskleistus norus, svajones.
Ožiaragis (12 22–01 19). Pirmadienio sėkmė priklausys nuo mokėjimo išgirsti, kas garsiai nepasakyta, perskaityti, kas neparašyta, taip pat įvertinti varžovus (laukite klastos) bei sutuoktinį (jam stigs jūsų šilto dėmesio).
Vandenis (01 20–02 18). Pirmadienį be aiškios priežasties galite greičiau pavargti, sunegaluoti. Imkitės tik neatidėliotinų reikalų ir būkite atidesni – galimos klaidos dėl nesusikaupimo arba patiklumo.
Žuvys (02 19–03 20). Pirmadienis dvilypis: lyg ir viskas gerai, tačiau jausite, kad kažkas ne taip.
Palmira Kelertienė
