Palmira: tinkama proga nugalėti blogą įprotį

2025 m. spalio 18 d. 05:30
Šeštadienį imkitės atidėtų, nebaigtų darbų. Tinkama proga nugalėti blogą įprotį, atsisakyti to, kas nereikalinga gyvenime. Pasistenkite grąžinti skolas draugams, įvykdyti seniai duotus pažadus artimiesiems.
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
