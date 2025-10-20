Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. spalio 20 d. 05:30
Palmira: bendraujant pakaks įtampos
2025 m. spalio 20 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Pirmadienis – kritinis metas pagal Mėnulio kalendorių. Ypač bendraujant pakaks įtampos, greitai gali kilti ginčai. Ne laikas aiškintis santykius, kovoti už teisybę.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių