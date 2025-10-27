Lrytas Premium prenumerata tik
Horoskopai

Palmiros horoskopas pirmadieniui, spalio 27 d.

2025 m. spalio 27 d. 00:01
Lrytas.lt
Pirmadienis palankus įvairiems susitikimams, komandiruotėms, pasikeitimui profesine informacija. Tiesa, neskubėkite, dažniau ilsėkitės ir tikrinkite, ką atlikote.
