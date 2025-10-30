Konferencija
Palmira: nesiimkite didelio darbų kiekio

2025 m. spalio 30 d. 05:30
Ketvirtadienis iki 14 val. 56 min. nepalankus, tad nesiimkite didelio darbų kiekio, sudėtingų užduočių.
Palmira
