Palmira: verta imtis darbų, reikalaujančių nestandartinio mąstymo

2025 m. spalio 31 d. 05:30
Penktadienį iki 15 val. verta imtis darbų, reikalaujančių nestandartinio mąstymo. Būsite sumanūs.
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
