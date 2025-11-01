Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas šeštadieniui, lapkričio 1 d.

2025 m. lapkričio 1 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Šeštadienis visapusiškai palankus metas ritualų vykdymui, kelionėms, bendravimui. Jei jums reikia apie svarbius dalykus pasiklabėti su artimaisiais, su gimine – šeštadienis bus tinkama proga.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.