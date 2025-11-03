Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. lapkričio 3 d. 13:29
Astrologė: tai bus Pilnaties užvaldyta savaitė – vienas ženklas turėtų per daug neatsipalaiduoti
2025 m. lapkričio 3 d. 13:29
Lrytas Premium nariams
Tai bus itin aktyvi, Pilnaties užvaldyta savaitė. Kunkuliuos norų gausybė, kaitins aistros, tiesa, bus ir gerų galimybių.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių