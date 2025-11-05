Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Palmira: nepasiduokite emocijoms, nesileiskite užvaldomi nepasitenkinimo

2025 m. lapkričio 5 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Trečiadienį nepasiduokite emocijoms, nesileiskite užvaldomi nepasitenkinimo, nerimo. Tai nepalankus metas svarbiems susitikimams bei susitarimams.
Palmira Kelertienė
