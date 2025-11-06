Konferencija
Palmira: būsite darbingi ir kupini entuziazmo

2025 m. lapkričio 6 d. 05:30
Ketvirtadienį būsite darbingi, bet ir kupini entuziazmo, kūrybingi. Tinka imtis didesnio darbų kiekio. Palanku ieškoti ankstesnių klaidų bei kas taisyti.
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
