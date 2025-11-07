Prasminga prenumerata
Palmira: tai aktyvios veiklos diena

2025 m. lapkričio 7 d. 05:30
Penktadienį būsite sumanūs, darbingi, tačiau nepalanku imtis kažko naujo. Tai aktyvios veiklos diena. Diena palanki kūrybiniam darbui, mokymuisi, profesinėms konsultacijoms. Palankūs įvairūs susitikimai, romantiški pasimatymai.
Palmira
