Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. lapkričio 7 d. 05:30
Palmira: tai aktyvios veiklos diena
2025 m. lapkričio 7 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Penktadienį būsite sumanūs, darbingi, tačiau nepalanku imtis kažko naujo. Tai aktyvios veiklos diena. Diena palanki kūrybiniam darbui, mokymuisi, profesinėms konsultacijoms. Palankūs įvairūs susitikimai, romantiški pasimatymai.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
