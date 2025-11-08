Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: būkite atidūs, kad nieko neįžeistumėte

2025 m. lapkričio 8 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Šeštadienis palankus šeimos susibūrimams, ramiems šventimams. Pasistenkite daugiau dėmesio skirti vaikams. Bendraujant bus svarbus pakantumas, supratingumas. Būkite atidūs, kad nieko neįžeistumėte.
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
