Palmira: verta atsiriboti nuo svetimų žmonių

2025 m. lapkričio 9 d. 05:30
Sekmadienis nepalankus šventimams, susibūrimams. Verta atsiriboti nuo svetimų žmonių – diena netinkama naujų pažinčių užmezgimui. Būtina atida kelyje. Netinkamas laikas skolintis, taip pat grąžinti skolas.
Palmira
