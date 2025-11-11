Orai
2025 m. lapkričio 11 d. 05:30
Palmira: galite pervertinti savo galimybes
2025 m. lapkričio 11 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Antradienį gerų norų nestigs, tad galite pervertinti savo galimybes bei situaciją. Nesiimkite labai daug darbų. Galite susidurti su delsimu, strigimu, atidėjimu reikaluose, kelyje. Būkite apdairesni, kad ir kuo užsiimsite.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių