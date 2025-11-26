Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
TV simpatija
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. lapkričio 26 d. 05:30
Palmira: tai viena geriausių dienų iki metų pabaigos atlikti šį darbą
2025 m. lapkričio 26 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Trečiadienis puikus svarbių reikalų tvarkymui, kelionėms. Palanku priimti atsakingus sprendimus.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių